'Ablan Star Bebeğim' sözüyle tanınan internet ünlüsü ve DJ Caner Çalışır, sabah saatlerinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle 31 yaşında öldü. Acı haberi alan İrem Derici ise sosyal medya hesabından 'Kalbim sızlıyor' diyerek yaşadığı üzüntüyü takipçileriyle paylaştı.
Son olarak 'Benimle Söyle' programında jürilik yapan fenomen Caner Çalışır, Kerimcan Durmaz, İrem Derici ve Selin Ciğerci gibi birçok ünlü isimle yakın arkadaştı. DJ'lik yapan ve birkaç dizide rol alan Caner Çalışır 2016 yılında çoklu organ yetmezliğinden bir süre yoğun bakımda yatmıştı. Peki Caner Çalışır kimdir, annesi babası kimdir, Caner Çalışır'ın kardeşi var mıdır? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Haberin kısa sürede duyulmasının ardından sosyal medya ünlüsünün son paylaşımının altına taziye mesajları atıldı. Fox TV'de bir süre önce yayımlanan Benimle Söyle programında jüri üyeliği de yapan sosyal medya fenomeni Çalışır'ın ölüm haberi başta İrem Derici olmak üzere yakınlarını yasa boğdu. Yakın arkadaşının vefat haberinden sonra onun bir fotoğrafını paylaşan İrem Derici, "Daha 1 hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.
Caner Çalışır'ın yakın arkadaşı Kerimcan Durmaz, Çalışır'ın hastane odasından gönderdiği notu takipçileriyle paylaşmıştı:
Caner'im kağıt kalem isteyip "ablan star" yazmış. Dün olduğundan daha iyi. Az önce gördüm çok daha iyiydi. Allah dualarımızı kabul etti. Herkese çok teşekkür ederim. Dualarını eksik etmeyin, Allah'tan ümit kesilmez. Bizi bırakmayacak inşallah.
CANER ÇALIŞIR KİMDİR?
Sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Berna Arıcı ile çektiği "Berna saçında kene var topla topla gene var" videosuyla tanınan ve "Ablan Star Bebeğim" cümlesiyle birçok kişinin tanıdığı isim haline gelen Caner Çalışır ayrıca, O Hayat Benim, Kiraz Mevsimi gibi uzun soluklu dizilere konuk oyuncu olarak katıldı. Okan Bayülgen ile birlikte bir süre çalışan Caner Çalışır, DJ'lik performansıyla da biliniyordu.