Haberin kısa sürede duyulmasının ardından sosyal medya ünlüsünün son paylaşımının altına taziye mesajları atıldı. Fox TV'de bir süre önce yayımlanan Benimle Söyle programında jüri üyeliği de yapan sosyal medya fenomeni Çalışır'ın ölüm haberi başta İrem Derici olmak üzere yakınlarını yasa boğdu. Yakın arkadaşının vefat haberinden sonra onun bir fotoğrafını paylaşan İrem Derici, "Daha 1 hafta önce 'Biz neler atlattık, bunlar vız gelir abla' dememiş miydik biz? Huzurla uyu Caner, kalbim sızlıyor. Seni çok seviyorum ve çok çok üzgünüm. Çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.