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    • 09.06.2020 15:48
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    • 09.06.2020 15:54
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    ile evliliğe ilk adımı attı! Düğün yakında...

    , geçtiğimiz sene sevgilisi 'na evlilik teklifi etmiş, güzel oyuncu ise sevgilisine 'Evet' yanıtını vermişti. Ünlü çift Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evlilik yolunda bir adım daha attı. Taner Ölmez, sevgilisi Ece Çeşmioğlu'nu önce ailesinden istedi daha sonra da genç oyuncular aile arasından yaptıkları bir tören ile nişanlandı.

    Ünlü çiftten evliliğe ilk adım!

    Bir dönemin çocuk oyuncularından Ece Çeşmioğlu şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu Ece Çeşmioğlu uzun bir süredir birlikte olduğu Taner Ölmez ile evlilik yolunda hızla ilerliyor.

    33 yaşındaki Ölmez, 29 yaşındaki Çeşmioğlu'na ocak ayında evlilik teklifi etmişti. Çeşmioğlu, konuk olduğu 'Eser Yenenler Show'da "Evlilik teklifini Brugge'de etti.

    'Yes' diye çığlık attım. Brugge çok merak ettiğim bir şehirdi, ilk defa gittim. Teklifin orada olması, hiç tahmin etmediğim bir anda gelmesi hayal gibi" demişti.

    Çift, salgın nedeniyle aile arasında yapılan törenle nişanlandı. Az sayıda kişinin katıldığı nişan töreninde Erkan Avcı, Ferit Kaya gibi isimler de yer aldı.
    Haberler Magazin Taner Ölmez ile Ece Çeşmioğlu evliliğe ilk adımı attı! Düğün yakında...
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