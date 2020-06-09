Bir dönemin çocuk oyuncularından Ece Çeşmioğlu şimdilerde güzelliğiyle dikkat çekiyor. Başarılı oyuncu Ece Çeşmioğlu uzun bir süredir birlikte olduğu Taner Ölmez ile evlilik yolunda hızla ilerliyor.
33 yaşındaki Ölmez, 29 yaşındaki Çeşmioğlu'na ocak ayında evlilik teklifi etmişti. Çeşmioğlu, konuk olduğu 'Eser Yenenler Show'da "Evlilik teklifini Brugge'de etti.
'Yes' diye çığlık attım. Brugge çok merak ettiğim bir şehirdi, ilk defa gittim. Teklifin orada olması, hiç tahmin etmediğim bir anda gelmesi hayal gibi" demişti.