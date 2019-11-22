Taner Ölmez hakkında şaşırtan gerçek! Sevgilisi de kendisi gibi ünlü olan oyuncu Taner Ölmez meğer...
Taner Ölmez son günlerin en çok konuşulan isimleri arasında. 33 yaşındaki Taner Ölmez'in sevgilisinin Ece Çeşmioğlu olduğunu öğrenenler, başarılı oyuncu hakkında her şeyi merak etmeye başladı. Genç oyuncu hakkında en çok merak edilen konu ise nereli olduğu. Taner Ölmez 9 Ağustos 1986'da İstanbul'da doğdu. Başarılı oyuncu lise yıllarında aktif olarak tiyatroyla ilgilenmeye başladı ve ilk olarak Shakespeare'in ''Bir Yaz Gecesi Rüyası'' oyununda yer aldı. Lise eğitiminin ardından 2 yıl Bakırköy Belediye Tiyatrosu'nda çalıştıktan sonra İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'ne girdi. Konservatuar eğitimine devam ettiği dönemde ''Gıyabettin'' karakterini canlandırdığı ''Kapalıçarşı'' projesiyle televizyon dizilerinde yer almaya başladı. Ardından ATV'de yayınlanan ''İstanbul'un Altınları'' adlı dizide rol aldı ve kariyer basamalarını hızla tırmanmaya başladı. Peki İstanbul'da doğan Taner Ölmez'in gerçek memleketi neresi? İşte Taner Ölmez nereli? sorusunun şaşırtan cevabı...
22.11.2019 13:24
- Son Güncelleme: 22.11.2019 13:24
Son dönemlerde ekranların aranan yüzü haline gelen başarılı oyuncu Taner Ölmez'in sevgilisinin Ece Çeşmioğlu olduğunu öğrenen hayranları şoke oldu. Ancak tek şaşırtan gerçek bu değil... Taner Ölmez'in özel hayatını mercek altına alan hayranları ünlü oyuncunun gerçek memleketini öğrenince ikinci şoku yaşadı. İşte bilmeyenler için 'Taner Ölmez nereli?' sorusunun cevabı...
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