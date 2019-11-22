Taner Ölmez hakkında şaşırtan gerçek! Sevgilisi de kendisi gibi ünlü olan oyuncu Taner Ölmez meğer...

Son dönemlerde ekranların aranan yüzü haline gelen başarılı oyuncu Taner Ölmez'in sevgilisinin Ece Çeşmioğlu olduğunu öğrenen hayranları şoke oldu. Ancak tek şaşırtan gerçek bu değil... Taner Ölmez'in özel hayatını mercek altına alan hayranları ünlü oyuncunun gerçek memleketini öğrenince ikinci şoku yaşadı. İşte bilmeyenler için 'Taner Ölmez nereli?' sorusunun cevabı...