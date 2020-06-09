TV8'in keyifle izlenen Doya Doya Moda yarışmasında her gün puanlama yapılıyor ve günün birincileri, sonuncuları belli oluyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı 9 Haziran Salı Doya Doya Moda yarışmasında günün birincisi belli oldu. Zaman zaman jüri üyeleri ve yarışmacılar arasında gerginliklerin yaşandığı Doya Doya Moda'da hangi yarışmacı kaç puan aldı? Haberimizin içeriğinden puan durumunu inceleyebilirsiniz.
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (9 HAZİRAN)
Doya Doya Moda günün birincisi 14 puan ile Betül oldu
Hanzade:13
Gamze:3
Zeynep:3
Sündüz:12
Emel:5
Su:3
DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (5 HAZİRAN)
Doya Doya Moda 27'nci haftasında büyük finalde önce son virajda Emel ile Melika potadaydı. Yarışmaya veda eden isim Melika oldu.
EMEL BAŞKAN KİMDİR?
Annesi mücevher tasarımcısı, babası film çevirmeni olan Emel Başkan, 30 yaşında ve aslen Konyalı.
Evli yarışmacı dizilerde konuk oyuncu olarak yer aldı, Günlük dizi Yemin'de oynadı. Emel Başkan, geçtiğimiz günlerde diplomalarından ve sertifikalarından bahsetmiş ancak jüriye ispat edememesi tartışmalara neden olmuştu.
Akdeniz Üniversitesi Turizm ve Otelcilik ve Eskişehir Üniversitesi Kamu Yönetimi'nden mezun olduğunu ve adalet bölümünde okuduğunu ifade eden Emel Başkan ayrıca, uzlaştırmacı, profesyonel emlakcı, özel silahlı güvenlik diploması, dikkat eğitim seminerleri sertifikası gibi belgelerinin olduğunu belirtmişti.