Jüri koltuğunda Kemal Doğulu, Seray Sever ve Gülşah Saraçoğlu'nun oturduğu Doya Doya Moda yarışmasında tartışmaları ve aldığı puanlarla gündeme gelen Hanzade bu kez baba acısıyla dikkat çeken isim oldu. Doya Doya Moda Hanzade kimdir? Sorusunun yanıtı bugün gündemde çok fazla araştırılır oldu. Doya Doya Moda Hanzade Nuh ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.
DOYA DOYA MODA HANZADE NUH KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olan Hanzade Nuh, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hanzade Nuh, aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. "Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum."
Kolye almayı başaran isimlerden biri olan Hanzade Nuh, birkaç kez kolyeyi sınırda kaybettiği için çok üzülmüş, gözyaşlarını tutamamıştı.
DOYA DOYA MODA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ? (5 HAZİRAN)
Doya Doya Moda 27'nci haftasında büyük finalde önce son virajda Emel ile Melika potadaydı. Yarışmaya veda eden isim Melika oldu.
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU? (8 HAZİRAN)
Doya Doya Moda Betül 14 puan ile günün birincisi oldu.
Hanzade:8
Gamze:4
Sündüz:4
Emel:7
Su:10
Zeynep:6