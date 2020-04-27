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Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan sert yanıt: Şöyle okkalı...

Ermeni asıllı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı. Kim Kardashian sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı paylaşımda Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia etti. Kim Kardashian'ın skandal paylaşımına şarkıcı Demet Akalın sessiz kalmadı. İşte Kim Kardashian'ın Türklerle ilgili skandal paylaşımı...

27.04.2020 12:31 - Son Güncelleme: 27.04.2020 12:31 BU GALERİYİ PAYLAŞ





