RAMAZAN İMSAKİYE
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Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan sert yanıt: Şöyle okkalı...

Ermeni asıllı ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla bir skandala imza attı. Kim Kardashian sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı paylaşımda Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia etti. Kim Kardashian'ın skandal paylaşımına şarkıcı Demet Akalın sessiz kalmadı. İşte Kim Kardashian'ın Türklerle ilgili skandal paylaşımı...

27.04.2020 12:31 - Son Güncelleme: 27.04.2020 12:31
Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan tepki: Şöyle okkalı...

ABD'li şov yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla yeni bir skandala imza attı. Ermeni kökenli Kim Kardashian sözde Ermeni soykırımı ile ilgili yaptığı paylaşımda Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını iddia etti.

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Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan tepki: Şöyle okkalı...

Kim Kardashian'ın skandal paylaşımına şarkıcı Demet Akalın sessiz kalmadı.

Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan tepki: Şöyle okkalı...

SKANDAL PAYLAŞIM

Ermeni asıllı Kim Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram hesabından toplam 7 paylaşım yaparak Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını söyledi. Kardashian, "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" dedi.

Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan tepki: Şöyle okkalı...

İLK TEPKİ DEMET AKALIN'DAN GELDİ

Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı ile ilgili paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi. Akalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Kim Kardashian'ın sözde Ermeni soykırımı paylaşımına Demet Akalın'dan tepki: Şöyle okkalı...

"Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz" dedi.

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