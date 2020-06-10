Her gün heyecanla takip edilen HADİ ipucu sorusu cevabını buldu mu? Gündemde 12:30 HADİ ipucu cevabı nedir? 10 Haziran HADİ joker kodu nedir? Sorularının yanıtları merak edilerek araştırılmaya başlandı. Türkiye'nin ilk canlı, sunuculu ve para ödüllü bilgi yarışması olan HADİ her gün 12:30 ve 20:30'da takipçileriyle buluşuyor ve henüz bilmeyenler de araştırmalarına başladı. Peki HADİ nedir?
10 HAZİRAN HADİ İPUCU SORUSU NEDİR?
Mini hadi bugün 12:30'da! Cumhuriyet döneminin ilk banknotları harf devriminin henüz gerçekleşmediği 1927 yılında basıldı. İlk banknotlarda yazılar Osmanlıcaydı.Peki Tedavülde farklı değerlerde kaç çeşit Türk Lirası banknotu bulunmaktadır.
12:30 HADİ ipucu cevabı: 6
200 Türk Lirası
100 Türk Lirası
50 Türk Lirası
20 Türk Lirası
10 Türk Lirası
5 Türk Lirası
HADİ NEDİR? HADİ NASIL OYNANIR?
Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.
HADİ UYGULAMASI ÜCRETLİ MİDİR?
Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.
Gerçek para mı veriyorsunuz?
Evet, kazandığınız para 20 TL'yi geçtiğinde hesabındaki parayı çekebilirsin.
Kazandığım parayı nasıl çekerim?
Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereken sayfaya yönlendiriliyorsunuz. 20 tl ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza yolluyoruz.
Nasıl Oynarım?
Çok kolay.
Telefon numaranla kayıt ol
Yarışma saatini bekle
Yarışmaya katılıp soruları verilen sure sona ermeden doğru cevaplamaya çalış.
Sorulan soruların tümünü bilirsen ödüle hak kazanırsın.
Neden Cep telefonumu alıyorsunuz?
Hesabının güvenliği ve hesabının senin adına onaylanması için alıyoruz.
Dağıtılan gerçek paralar nerden geliyor?
Dağıtılan ödüller şirketimizin yatırımcıları ve bazen de sponsorlar, reklam verenler tarafından veriliyor.
Arkadaşım referans kodumu kullandı ama ben extra can kazanamadım?
Arkadaşının doğru referans kullanıcı adını girdiğinden emin ol. Arkadaşın ilk oyununu oynadığında hakkını kazanacaksın. Kayıt olurken senin kullanıcı adını girmediyse her zaman ayarlar kısmından girip sana can kazandırabilir.
Kaç tane extra can kazanabilirim?
Arkadaşlarını davet ederek ve zaman zaman verilecek görevleri yerine getirerek extra can kazanabilirsin ama her yarışmadan sadece 1 extra can kullanabilirsin.