HADİ NEDİR? HADİ NASIL OYNANIR?



Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanırsın.



HADİ UYGULAMASI ÜCRETLİ MİDİR?



Uygulamayın indirmenin ve yarışmaya katılmanın hiçbir ücreti yoktur.