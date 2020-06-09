Levent Yüksel evlendi eşi Özlem Öztürk kimdir kaç yaşında?

90'lı yıllarda kendi gibi usta sanatçı Sertap Erener ile evlenen Levent Yüksel yıllar sonra yeniden nikah masasına oturdu. 55 yaşındaki şarkıcı Levent Yüksel Özlem Öztürk ile İzmir'de sade bir törenle evlendi, maske takmaları da dikkatlerden kaçmadı. İşte Levent Yüksel evlendi eşi Özlem Öztürk kimdir ve Levent Yüksel kimdir? Sorularının yanıtları…
ÖZLEM ÖZTÜRK KİMDİR?
Levent Yüksel'in eşi Özlem Öztürk, 33 yaşındadır ve spor eğitmenliği yapmaktadır.
LEVENT YÜKSEL KİMDİR?
21 Ekim 1964'te Antalya'da dünyaya geldi. Sanata olan ilgisi küçük yaşlarda ortaya çıkan Yüksel, beş yaşında keman çalmaya başlamıştı. Kemanı gitar gibi tutarak çalan ve ütü kablosundan kendine mikrofon yapan Yüksel, ileride müzisyen olacağının sinyallerini veriyordu böylelikle. İlkokul eğitimi için Özel Antalya İlkokulu'na kaydolan Levent Yüksel, mezuniyetinin ardından Antalya Hızırreis Ortaokulu'na devam etti. O dönemde bağlama çalmayı da öğrenen müzisyen, gitara tutku derecesinde bağlıydı. Halk önündeki ilk sınavlarını düğünlerde gitar çalarak veren Yüksel, lise döneminde profesyonel bir müzisyen olmak istediğine karar vermişti. Mezun olduktan sonra bu amaçla İstanbul'a taşınan ve İstanbul Devlet Konservatuarı kontrbas bölümünde öğrenim görmeye başlayan Yüksel, düğünlerde çalmaya devam ediyordu. Ayrıca ünlü vokallerle de çalışmaya başladığı o dönemde adını duyurmaya başlamıştı.
Askerlik sürecinde acemiliğini Denizli Çavuş Talimgah Taburu'nda yapan Yüksel'in dağıtımı Ankara Silahlı Kuvvetler Armoni Mızıkası Komutanlığı'na çıkmıştı.
17 ayın sonunda İstanbul'a döndüğünde bir gece kulübünün açılışı dolayısıyla kurulan dans müziği orkestrasında çalmaya başlayan müzisyen, Aşkın Arsunan, Ercan Esendağ, Ahmet Altuğ, Orhan Topçuoğlu, Fatih Erkoç ve Sertab Erener gibi önemli isimlerle çalışıyordu.
Levent Yüksel ilk albümü için Sezen Aksu ve Uzay Heparı'yla çalışmaya başlamıştı. 6 aylık çalışma sürecinin ardından 21 Mart 1993'te müzik marketlerde yerini alan Med-Cezir, Türk pop müziğinin ivme kazanmaya başladığı o dönemde büyük ilgi gördü. Albümden çıkan Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk, Tuana, Kadınım, Med Cezir ve Uçurtma Bayramları isimli şarkılar oldukça beğenildi ve müzikalite anlamında dönemini aşan bir albüm olarak değerlendirildi.
Sezen Aksu ve Sertab Erener'le sahne çalışmalarına devam eden Yüksel, o dönemde Erener'le dünya evine girdi. Ancak üst üste anneannesini ve Uzay Heparı'yı kaybeden Yüksel, bunlarla başa çıkamayarak beyninden virütik bir rahatsızlık geçirdi. Kendini müzik çalışmalarından soyutlayan Yüksel, uzun bir aradan sonra ilk kez Fahir Atakoğlu Açıkhava Konseri'nde hayranlarıyla buluştu.
Onno Tunç'la birlikte hazırladıkları ikinci stüdyo albümü "Levent Yüksel'in 2. Kaseti" 19 Ocak 1996 tarihinde piyasaya sunulduktan 2 gün sonra, 21 Ocak 1996'da Tunç'u da kaybeden Yüksel, büyük acısını konserlerle dindirmeye çalıştı. 14 Temmuz 1997 tarihinde "Bi' Daha" single'ını çıkartan Yüksel, bu çalışmasıyla ulaşılması imkansız görünen bir satış rakamına ulaştı ve Bi' Daha, büyük ilgi görüp, maçlara slogan ve televizyon programlarına isim oldu.
3 Nisan 1998 tarihinde 3. albümü "Adı Menekşe"yi yayınlayan sanatçının bu albümde de prodüktörlüğünü Sezen Aksu yapmıştı, aranjörü ise Aşkın Arsunan'dı. Yüksel, bu albüm sonrasında Türkiye'nin dört bir yanında çeşitli konserler verdi ve turneye çıktı.
2000 yılında prodüktörlüğünü kendisinin yaptığı ve Sezen Aksu, Aysel Gürel, Bülent Ortaçgil, Mirkelam ve Ümit Sayın gibi çok önemli müzisyenlerle çalıştığı Aşkla isimli albümünü çıkaran Yüksel, yine oldukça başarılı bir çalışmaya imza atmıştı. Yüksel, 2004'te Uslanmadım ve 2006'da Kadın Şarkıları albümlerini yayınlamıştır.
Albümleri
1993: Med Cezir
1995: Levent Yüksel'in 2. CD'si
1998: Adı Menekşe
2000: Aşkla
2004: Uslanmadım
2006: Kadın Şarkıları
2009: Sıfır Km (Sıfır Km adlı grubuyla birlikte)
2012: Topyekûn
Teklileri
1997: Bi'Daha
2010: Aşk Mümkün Müdür Hala