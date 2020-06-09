Levent Yüksel evlendi eşi Özlem Öztürk kimdir kaç yaşında?

17 ayın sonunda İstanbul'a döndüğünde bir gece kulübünün açılışı dolayısıyla kurulan dans müziği orkestrasında çalmaya başlayan müzisyen, Aşkın Arsunan, Ercan Esendağ, Ahmet Altuğ, Orhan Topçuoğlu, Fatih Erkoç ve Sertab Erener gibi önemli isimlerle çalışıyordu.

Levent Yüksel ilk albümü için Sezen Aksu ve Uzay Heparı'yla çalışmaya başlamıştı. 6 aylık çalışma sürecinin ardından 21 Mart 1993'te müzik marketlerde yerini alan Med-Cezir, Türk pop müziğinin ivme kazanmaya başladığı o dönemde büyük ilgi gördü. Albümden çıkan Yeter ki Onursuz Olmasın Aşk, Tuana, Kadınım, Med Cezir ve Uçurtma Bayramları isimli şarkılar oldukça beğenildi ve müzikalite anlamında dönemini aşan bir albüm olarak değerlendirildi.



Sezen Aksu ve Sertab Erener'le sahne çalışmalarına devam eden Yüksel, o dönemde Erener'le dünya evine girdi. Ancak üst üste anneannesini ve Uzay Heparı'yı kaybeden Yüksel, bunlarla başa çıkamayarak beyninden virütik bir rahatsızlık geçirdi. Kendini müzik çalışmalarından soyutlayan Yüksel, uzun bir aradan sonra ilk kez Fahir Atakoğlu Açıkhava Konseri'nde hayranlarıyla buluştu.



Onno Tunç'la birlikte hazırladıkları ikinci stüdyo albümü "Levent Yüksel'in 2. Kaseti" 19 Ocak 1996 tarihinde piyasaya sunulduktan 2 gün sonra, 21 Ocak 1996'da Tunç'u da kaybeden Yüksel, büyük acısını konserlerle dindirmeye çalıştı. 14 Temmuz 1997 tarihinde "Bi' Daha" single'ını çıkartan Yüksel, bu çalışmasıyla ulaşılması imkansız görünen bir satış rakamına ulaştı ve Bi' Daha, büyük ilgi görüp, maçlara slogan ve televizyon programlarına isim oldu.