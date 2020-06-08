Atv canlı yayınında son dakika Müge Anlı gelişmeleri yine milyonları ekran başına kilitleyecek. Hatice Özkaçak'ı kim neden öldürdü? Müge Anlı, Hatice Özkaçak cinayetiyle ilgili gerçekleri gün yüzüne çıkarmaya devam ediyor. Kayınvalide suçladı, herkes şoke oldu. Hatice Özkaçak'ın katili kim? Hatice Özkaçak cinayetinde dikkat çeken ayrıntılar Müge Anlı canlı yayınında. Kayıp bir kadın, korkunç iddialar! 4 çocuk annesinin başına ne geldi? En son orada görüldü! Görgü tanığının işaret ettiği Pirinçci mevkiinde arama çalışmaları başlatıldı! Ayşe Altuntaş cinayetinde sona mı yaklaşıldı?

ATV CANLI YAYIN MÜGE ANLI İZLE 8 HAZİRAN PAZARTESİ - TIKLA

Sinop'ta esrarengiz yangın! Evdeki 3 kişiye ne oldu? Sinop'taki yangının ardındaki gerçekler ne? Yanan evdeki 3 kişiye ne oldu? Aile içindeki tartışma, Geçmişte işlenen cinayetler. Sinop'taki akılalmaz yangınla ilgili karanlıkta kalan ayrıntılar Müge Anlı'da! Müge Anlı'da bugün (8 Haziran Pazartesi 2020) neler oluyor? Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Kars'ta işlenen cinayetle ilgili son dakika gelişmeleri kan donduracak!

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Kars'ta işlenen cinayetle ilgili dikkat çeken ayrıntılar, Ayşe Altuntaş'ın şüpheli kaybında şok gelişme! Hepsi ve daha fazlası 8 Haziran Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayınında!