Müge Anlı'daki Raed Eşram cinayetinde şok görüntüler! Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunup...
Müge Anlı canlı yayında Raed Eşram son dakika gelişmesini aktardı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 5 Haziran 2020 Cuma günü Atv canlı yayınında, Raed Eşram cinayetiyle ilgili gelişmeleri paylaşan 46 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı, komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Raed Eşram'ı katleden Asad Jan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Raed Eşram'ın katilinin, küçük çocuğa önce cinsel istismarda bulunduğu sonra da öldürüp attığı ortaya çıkmıştı. Katil Asad Jan'ın evinden şoke eden görüntüler...
Müge Anlı Raed Eşram cinayetinde son dakika gelişmesini Atv canlı yayınında paylaştı. ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvuran bir aile 8 yaşındaki oğulları Raed Eşram'ın kaybolduğunu söylemiş, kısa süre ardından küçük çocuğun öldürüldüğü ortaya çıkmıştı. Bunun üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. Raed'i öldürdüğünü itiraf eden komşu Asad Jan hakkında iddianame düzenlenmişti. Katilin cezası belli oldu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, bir televizyon kanalında yayınlanan programda Raed Eşram'ın kaybına ilişkin yayın yapılması üzerine polis ekiplerince Raed Eşram'ın bulunduğu ikamete gidilerek araştırmalar yapıldığı belirtilmişti. Araştırmalarda, Asad Jan isimli bir şahıs ile maktul Raed'ın birlikte eve girdikleri, Asad Jan'ın evden çıkarak el arabası ile tekrar aynı ikametine girdiği, bir süre sonra Asad Jan'ın bu el arabası üzerine çuval ile evden çıkarak gittiği belirlenmişti.
Akabinde Asad Jan'ın el arabası olmadığı halde eve tekrar geri döndüğünü öğrenmeleri üzerine kolluk kuvvetlerinin çevrede yapılan kamera görüntüsü tespitinde bir takım görüntüler ele geçirilmişti. Ele geçirilen kamera görüntülerinin izlenmesi neticesinde olayın doğrulandığının anlaşıldığı iddianamede kaydedilmişti.
Kollukça düzenlenen görüntü izleme tutanağına da yer verilen iddianamede, Cebeci Mahallesi'nde bir bina önünde bulunan kamera görüntülerine göre, şüpheli Asad Jan'ın el arabası içerisinde çuvala benzer bir şeyler götürdüğünün görüldüğü belirtilmişti. Yine Cebeci Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri görüntüleri incelendiğinde ise şüpheli Asad Jan'ın çöp konteynırı birkaç sokak geçtikten sonra el arabası boş olduğu görülecek şekilde yoluna devam ettiğinin tespit edildiği kaydedilmişti.
CANİ SAVCILIKTA HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ
Asad Jan savcılıkça alınan ifadesinde, maktulü 1,5 - 2 yıldır tanıdığını, maktulün ailesi ile aynı muhitte ikamet ettiklerini, zaman zaman maktul ile karşılaştıklarında ona harçlık verdiğini, yine olay günü maktul ile bakkalda karşılaşmaları üzerine ona bakkaldan kek alarak maktul ile birlikte kendisinin oturduğu eve gittiklerini belirtmişti.