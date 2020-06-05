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Müge Anlı'daki Raed Eşram cinayetinde şok görüntüler! Küçük çocuğa cinsel istismarda bulunup...

Müge Anlı canlı yayında Raed Eşram son dakika gelişmesini aktardı. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. 5 Haziran 2020 Cuma günü Atv canlı yayınında, Raed Eşram cinayetiyle ilgili gelişmeleri paylaşan 46 yaşındaki başarılı sunucu Müge Anlı, komşusu tarafından öldürüldüğü ortaya çıkan 8 yaşındaki Raed Eşram'ı katleden Asad Jan'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını açıkladı. Raed Eşram'ın katilinin, küçük çocuğa önce cinsel istismarda bulunduğu sonra da öldürüp attığı ortaya çıkmıştı. Katil Asad Jan'ın evinden şoke eden görüntüler...

05.06.2020 11:49 - Son Güncelleme: 05.06.2020 11:58 BU GALERİYİ PAYLAŞ





