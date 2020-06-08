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    • 08.06.2020 12:16
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    kimdir, kaç yaşında? Fenomen Taha Duymaz Instagram hesabı neden kapatıldı?

    Instagram hesabı neden kapatıldı? Sosyal medya fenomeni olarak tanınan , kaç yaşında? Hatay’da yaşayan genç fenomenin 1 milyon takipçili Instagram hesabı kapatıldı. Canlı yayında söylediği sözler nedeniyle tepki çeken Taha Duymaz hakkında araştırma yapılıyor. İşte, dir, kaç yaşında sorularının yanıtları!

    Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Fenomen Taha Duymaz Instagram hesabı neden kapatıldı?

    Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Taha Duymaz Instagram hesabı neden kapatıldı? Instagram'da milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, canlı yayında kullandığı sözler nedeniyle büyük tepki çekti ve şikayet yağmuruna tutuldu. Fenomen Taha Duymaz'ın hesabı kapatıldı. Peki, Taha Duymaz kimdir?

    TAHA DUYMAZ HESABI NEDEN KAPATILDI?

    Canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle birçok şikayet alan 17 yaşındaki Duymaz bu gelişme sonrası açıklama yaparak 'Intsagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin.' dedi.

    TAHA DUYMAZ KİMDİR?

    Taha Duymaz, Hatay'ın Yayladağ ilçesinde bulunan Güveççi Köyü'nde yaşıyor ve henüz 17 yaşında olmasına rağmen çok basit malzemelerle dikkat çeken yemekler hazırlıyor. 4. sınıfta okulu bırakan Taha Duymaz, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle arabaya binemiyor ve zamanının çoğunu bu sebeple köyde geçiriyor. Taha'nın yemek videoları kız kardeşi tarafından çekiliyor ve yemek hazırlaması sırasında kız kardeşi de kendisine zaman zaman yardımcı oluyor.
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