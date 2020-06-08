Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında? Fenomen Taha Duymaz Instagram hesabı neden kapatıldı?

Taha Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Taha Duymaz Instagram hesabı neden kapatıldı? Instagram'da milyonlarca takipçisi olan sosyal medya fenomeni Taha Duymaz, canlı yayında kullandığı sözler nedeniyle büyük tepki çekti ve şikayet yağmuruna tutuldu. Fenomen Taha Duymaz'ın hesabı kapatıldı. Peki, Taha Duymaz kimdir?

TAHA DUYMAZ HESABI NEDEN KAPATILDI?

Canlı yayında sarf ettiği sözler nedeniyle birçok şikayet alan 17 yaşındaki Duymaz bu gelişme sonrası açıklama yaparak 'Intsagram hesabım kapatıldı, sonunda bazı insanlar amacına ulaştı. Sabahtan beri kendime gelemedim. Canlı yayında kullandığım sözler için çok özür dilerim. Ben kendimde değildim, yıllarım elimden alındı. Herkes hakkını helal etsin.' dedi.