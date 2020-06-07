7 Haziran 2020 pazar akşamı 100. bölümü ile ekrana gelen Survivor yarışmasında ikinci dokunulmazlık oyununu hangi takım kim kazandı sorusu izleyenler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki 7 Haziran Survivor 2020 100. bölüm ikinci dokunulmazlık oyununu mavi takım mı kırmızı takım mı kazandı? İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de

SURVIVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? 7 HAZİRAN PAZAR

2. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım 10-8 skorla Maviler oldu.

SURVIVOR 7 HAZİRAN İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

7 Haziran pazar akşamı ekrana gelen Survivor 2020'de kırmızı ve mavi takımın kıyasıya vermiş olduğu mücadele sonunda dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımda oy birliği ile ….. ikinci eleme adayı oldu.

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da mavi takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen CEMAL CAN 4 oyla mavi takımın ilk eleme adayı oldu.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

İki takım arasında kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 skorla KIRMIZI TAKIM oldu.

SURVİVOR'DA SEMBOL FİNALİNİ KİM KAZANDI?

Kıran kırana geçen sembol finali mücadelesinde finale kırmızı takımdan Berkan ve Elif kaldı. İkili arasında kıran kırana geçen mücadeleyi kazanan isim Elif Yıldırım Gören oldu.

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da Anlat Bakalım oyununu hangi takım kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kazanan takım 4'e 2'lik skorla kırmızı takım olarak açıklandı.

KIRMIZI TAKIM: 4

MAVİ TAKIM: 2

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasındaki kıran kıran mücadele sona erdi ve kazanan takım 10'a 5 KIRMIZI TAKIM oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 5

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da bilindiği üzere Gönüllüler takımından Sercan, Elif, Yunus Emre ve Aycan eleme adayı olmuştu. Acun Ilıcalı Ada konseyinde elenen ismi Aycan Yanaç olarak açıkladı.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6 Ünlüler takımı oldu ve aileleriyle telefonda görüştüler. Yarışmacılarla aileleri arasında görüşme esnasında duygusal anlar yaşandı.