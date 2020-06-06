Survivor ilk eleme adayı kim oldu sorusunun yanıtı yarışma programının sıkı takipçileri tarafından sorgulanıyor. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir dokunulmazlık oyunu mücadelesi verildi. Kazanan ise kırmızı takım oldu ve böylece ilk eleme adayı mavi takım arasından çıkacak. Peki, 6 Haziran Survivor'da mavi takım eleme adayı kim?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da mavi takım yarışmacıları tek tek eleme için birer isim yazdılar. Kendi isminin yazılmasını isteyen CEMAL CAN 4 oyla mavi takımın ilk eleme adayı oldu.