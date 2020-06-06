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Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören herkesin merak konusu oldu! İşte Survivor'ın ilk çeyrek finalistinin eşi...

Survivor'a Ünlüler takımı ile başlayan ancak 3 kişi kalmaları nedeniyle bu hafta kırmızı takımda yoluna devam eden başarılı atlet Elif Gören, final sembol oyununu kazanarak, çeyrek finale kalan ilk yarışmacı oldu. Survivor'ın başından bu yana karakteri ve başarısıyla göz dolduran Elif Gören hakkında en çok merak edilen eşi Yalım Gören oldu. Survivor'ın Elif'in eşi de kendisi gibi spor dünyasından. İşte başta Survivor Elif Gören olmak üzere ünlülerin eşleri.

06.06.2020 10:48 - Son Güncelleme: 06.06.2020 10:48
Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören herkesin merak konusu oldu! İşte Survivor'ın ilk çeyrek finalistinin eşi...

İşte başta Survivor'ın başarılı yarışmacısı Elif Gören olmak üzere ünlülerin eşleri.

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Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören herkesin merak konusu oldu! İşte Survivor'ın ilk çeyrek finalistinin eşi...

Yasemin Conka ve eşi Tahir Conka.

Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören herkesin merak konusu oldu! İşte Survivor'ın ilk çeyrek finalistinin eşi...

Fedon, yaklaşık 50 yıldır Eda Kalyoncu ile evli. Büyükada'da yaşayan çiftin iki tane yetişkin çocukları var.

Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören herkesin merak konusu oldu! İşte Survivor'ın ilk çeyrek finalistinin eşi...

Ayhan - Zeynep Sicimoğlu

Survivor Elif Gören'ın eşi Yalım Gören herkesin merak konusu oldu! İşte Survivor'ın ilk çeyrek finalistinin eşi...

Canan Karatay - Ali Başak Karatay

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