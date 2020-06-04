Gündüz kuşağı programı Kuaförüm Sensin jürisi Adnan Serter, saç konusundaki yorumlarıyla oldukça dikkat çekiyor. Özel hayatlarıyla da merak edilen ve gündemde çok fazla araştırılan Kuaförüm Sensin jürisi Adnan Serter nereli? Sorusunun yanıtını haberimizde derledik. İşte detaylar…
ADNAN SERTER KİMDİR?
Kuaförüm Sensin jüri üyesi olarak tanınan Adnan Serter, 1967 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Kuaför olan babasından izinden giderek 11 yaşında çıraklık yapmaya başladı, bir yandan da okulda eğitimine devam etti. Lisenin ardından Marmara Üniversitesi Elektrik Yüksek Okulu'na başladı ancak lisansı bırakarak 1986 yılında profesyonel olarak kuaförlük yapmaya başladı.
1989 yılında ilk kuaför salonunu açtı. Halen 6 salonla hizmet veren kendine ait kuaför salonu vardır. Avrupa ve Amerika'da saç konusunda çeşitli eğitimlere katılan Adnan Serter, kesim, topuz ve saç rengi konusunda yurt çapında seminerler de veriyor.
Image ve Coloroskopi alanlarında uzman olan Adnan Serter şimdilerde, Kuaförüm Sensin adlı yarışmanın jüri koltuğuna oturuyor.
11 yaşında başladığı baba mesleği kuaförlüğü profesyonel olarak devam ettiren Adnan Serter ayrıca stil danışmanlığı yapıyor ve tüm bildiklerini YouTube üzerinden takipçileriyle paylaşıyor.
KUAFÖRÜM SENSİN NASIL BİR YARIŞMA?
Güzellik üzerine kurulu bir yarışma olan Kuaförüm Sensin'de takımlar yarışacak. Her takımda bir kuaför ve bir makyöz yer alacak. En iyi saçı ben yaparım diyen kuaförler ile en iyi makyaj benim için diyen yetenekli makyözler bu yarışmaya katılabilir. Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı 'Kuaförüm Sensin' yakında Show TV'de başlayacak. Amaç ise büyük ödülü kazanmak. Yarışmacılar hünerlerini sergileyecek ve büyük para ödülünün sahibi olmak için birbirlerini yenmeye çalışacaklar.Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin'de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!