KUAFÖRÜM SENSİN NASIL BİR YARIŞMA?

Güzellik üzerine kurulu bir yarışma olan Kuaförüm Sensin'de takımlar yarışacak. Her takımda bir kuaför ve bir makyöz yer alacak. En iyi saçı ben yaparım diyen kuaförler ile en iyi makyaj benim için diyen yetenekli makyözler bu yarışmaya katılabilir. Bir kuaför ve bir makyözden oluşan takımların yarıştığı sıcak, eğlenceli ve rekabeti bol stüdyo yarışma programı 'Kuaförüm Sensin' yakında Show TV'de başlayacak. Amaç ise büyük ödülü kazanmak. Yarışmacılar hünerlerini sergileyecek ve büyük para ödülünün sahibi olmak için birbirlerini yenmeye çalışacaklar.Kendine güvenen, 'En iyi saçı-makyajı ben yaparım!' diyen kuaförler ve makyözler büyük ödülün sahibi olmak için yarışmaya hazırlanıyor. Kuaförüm Sensin'de maharetlerini sergileyecek kuaför ve makyözler büyük ödülü kazanmak için hayatının en iyi saçı ve makyajını yapacak!