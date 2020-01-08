Sözde sanatçı Şahan Gökbakar, Sibel Ünli'nin intiharı üzerinden siyasi istismara soyundu

Her fırsatta iktidarı eleştirmek için fırsat kollayan sözde sanatçı Şahan Gökbakar'ın Sibel Ünli ile ilgili paylaşımına tepki yağdı. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharı en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Genç kızın intiharını siyasi rant meselesine dönüştürmeye çalışan Şahan Gökbakar'ın paylaşımlarının ardından Ünli'nin ailesi açıklama yapmak zorunda kaldı. Sibel Ünli'nin abisi ve babasının yaptığı basın açıklaması Şahan'ın çıkışın nasıl gereksiz olduğunu belgeledi. Şahan Gökbakar'ın çıkışı hakkında köşesinde yazı kaleme alan Mevlüt Tezel, yıllarca apolitik takılan, devlete işi düştüğünde ya da kendi çıkarı için atmadık takla bırakmayan, milyon dolarlar kazanan ama Cem Yılmaz'ın yaptığı büyük hayır işlerinin çeyreğini bile yapmayan Şahan Gökbakar'ın, Sibel'in intiharı üzerinden fakir edebiyatı yapması, muhalif rolü kesmesi gerçekten samimiyetsiz bulunduğunu gözler önüne serdi.

08.01.2020 10:57 - Son Güncelleme: 08.01.2020 11:40 BU GALERİYİ PAYLAŞ





