Sözde sanatçı Şahan Gökbakar, Sibel Ünli'nin intiharı üzerinden siyasi istismara soyundu
Her fırsatta iktidarı eleştirmek için fırsat kollayan sözde sanatçı Şahan Gökbakar'ın Sibel Ünli ile ilgili paylaşımına tepki yağdı. İstanbul Üniversitesi öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharı en çok konuşulan konular arasında yer alıyor. Genç kızın intiharını siyasi rant meselesine dönüştürmeye çalışan Şahan Gökbakar'ın paylaşımlarının ardından Ünli'nin ailesi açıklama yapmak zorunda kaldı. Sibel Ünli'nin abisi ve babasının yaptığı basın açıklaması Şahan'ın çıkışın nasıl gereksiz olduğunu belgeledi. Şahan Gökbakar'ın çıkışı hakkında köşesinde yazı kaleme alan Mevlüt Tezel, yıllarca apolitik takılan, devlete işi düştüğünde ya da kendi çıkarı için atmadık takla bırakmayan, milyon dolarlar kazanan ama Cem Yılmaz'ın yaptığı büyük hayır işlerinin çeyreğini bile yapmayan Şahan Gökbakar'ın, Sibel'in intiharı üzerinden fakir edebiyatı yapması, muhalif rolü kesmesi gerçekten samimiyetsiz bulunduğunu gözler önüne serdi.
Üniversite öğrencisi Sibel Ünli'nin intiharı hakkında sosyal medya hesabında paylaşım yapan Şahan Gökbakar'a tepki yağdı. Ünli ailesinin yaptığı basın açıklamasına rağmen yaptığı paylaşımla muhalif görünmeye çalışan Gökbakar'ın bu çıkışı samimiyetsiz bulundu. Mevlüt Tezel'in köşesinde kaleme aldığı yazı, yıllarca apolitik takılan, devlete işi düştüğünde ya da kendi çıkarı için atmadık takla bırakmayan, milyon dolarlar kazanan ama Cem Yılmaz'ın yaptığı büyük hayır işlerinin çeyreğini bile yapmayan Şahan Gökbakar'ın, Sibel'in intiharı üzerinden fakir edebiyatı yapması, muhalif rolü kesmesi gerçekten samimiyetsiz bulunduğunu gözler önüne serdi. İşte Mevlüt Tezel'in o yazısı…
Oysa Ünli'nin ailesi geçmişte devlet kurumlarından yardım aldıklarını, çocuklarına eğitim yardımı yapıldığını, ekonomik durumları düzelince de yardım almayı bıraktıklarını, şu an Bursa, Muş ve İstanbul'da evlerinin ve 10 bin liraya yakın gelirlerinin olduğunu söyledi. Ünli Ailesi ayrıca, oğulları Aydın'ın sonbaharda tıp doktoru olarak atandığı, kızları Sibel'in son üç yıldır birden fazla olan başarısız intihar girişiminde bulunduğunu, majör (ağır) depresyon tanısıyla iki defa Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları servisine yatırıldığını ve Sibel'i karşılıksız aşkından vazgeçmesi için ikna etmeye çalıştıklarını ama başarılı olamadıklarını açıkladı.
YARDIM ÇAĞRISI
Aslında ailenin bu açıklamayı yapmak zorunda kalması ve bu intiharın tartışılıyor olması bile insana acı veriyor. Öte yandan Sibel Ünli, intihar etmeden önce sosyal medyada parasızlık içinde yaşadığını, iş bulamadığını söylemiş. Dış görünüşü ile dalga geçilmesinden büyük üzüntü duymuş. Bir intiharın onlarca nedeni olabilir ama bu genç kızımız sosyal medyadan yardım çağrısı yaparken intihar ediyorsa bunda hepimizin suçu var.
MAJÖR DEPRESYON!
Majör depresyon ciddi bir psikolojik rahatsızlık, en dikkat çekici belirtisi çökkün ruh halidir. Depresyondaki kişi genellikle mutsuz, karamsar ve ümitsizdir. Kendini hüzünlü ve yalnız hisseder. Tedavi edilmediği takdirde ciddi sorunlara neden olabilir. Majör depresyon tanısı konulan bir gencin her zaman yanında olunmalı.