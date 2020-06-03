Kuruluş Osman kadrosuna giren isim bomba tam 52 kilo verdi diziyi kaptı!

Çarşamba akşamları ATV'de yayınlanan ve izleyicileri ekrana kilitleyen Kuruluş Osman dizisine güçlü bir oyuncu geliyor. Yeşim Ceren Bozoğlu Dündar Bey'in eşi "Hazal Hatun" rolüyle Kuruluş Osman'da yer alacak. Bu gelişme üzerine gündemde sıkça araştırılan isimlerden biri oldu. 52 kilo vererek bambaşka biri olan Yeşim Ceren Bozoğlu hakkında merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.
KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.
Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?
YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?
Yeşim Ceren Bozoğlu (d. 29 Temmuz 1974, Ankara), tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı, eğitmen.
Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik "Kadınlar" adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi. Devlet Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar, Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı.Semih Kaplanoğlu, ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynamıştır. Halen Geniş Aile dizisinde Domuşuk Sevim karakterini canlandıran Bozoğlu'nun başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde "en iyi film "ödülünü kazanan Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi Bahtıkara da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girecek. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynamıştır. 2 Eylül 2007 yılında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlenmiştir. 2010 yılında eşinden ayrılmıştır. Lale Mansur, Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak Canım Babam adlı diziye geçmişti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide Müdür muavini Zehra Öğretmen rolünde oynayacaktır.
Rol aldığı ve yönettiği bazı oyunlar:
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Örümcek Kadının Öpücüğü
Tersine Dünya
Sessizlik
Filmografisi:
-O Hayat Benim - 2014 - Nuran
-BKM Güldür Güldür-2013-Oya
-Bebek İşi - 2013 (Rahşan)
-Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik
-Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu) [1]
-Ateşin Düştüğü Yer - 2012
-Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen
-Canım Babam - 2011 - Alev
-Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim
-Bahtı Kara - 2009
-Yüreğine Sor - 2009
-Deli Deli Olma - 2008
-Kirpi - 2008 - Dilarasu
-Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006
-Eve Dönüş - 2006
-Polis - 2006
-Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp
-Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra
-Alanya Almanya - 2005
-The İmam - 2005
-Öteki Gece - 2005
-Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal
-Meleğin Düşüşü - 2004
-Bir Aşk Hikayesi - 2004
-İki Genç Kız - 2004
-Arapsaçı - 2004
-Günahım Neydi Allahım - 2003
-Sultan Makamı - 2003
-Azad - 2002 - Göze
-Gülbeyaz - 2002 - Meryem
-İngiliz Kemal - 2001
-Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün
-Gece Martıları - 2000
-Sıcak Saatler - 1998