Kuruluş Osman kadrosuna giren isim bomba tam 52 kilo verdi diziyi kaptı!

YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?



Yeşim Ceren Bozoğlu (d. 29 Temmuz 1974, Ankara), tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, yönetmen, seslendirme sanatçısı, eğitmen.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı. Dokuz Eylül Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk bölümünü bitirdi. Mezun olduğu yıl oynadığı tek kişilik "Kadınlar" adlı oyun ile Cumhuriyet Gazetesi ve Ayşegül Yüksel tarafından yılın genç kadın oyuncusu seçildi. Devlet Tiyatrosu, Şehir Tiyatroları, Duru Tiyatro gibi topluluklarda yer alan sanatçı, yönetmenlik de yaptığı tiyatro oyunlarının yanı sıra çeşitli sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır. Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar, Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı.Semih Kaplanoğlu, ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynamıştır. Halen Geniş Aile dizisinde Domuşuk Sevim karakterini canlandıran Bozoğlu'nun başrolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde "en iyi film "ödülünü kazanan Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi Bahtıkara da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girecek. Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynamıştır. 2 Eylül 2007 yılında oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ile evlenmiştir. 2010 yılında eşinden ayrılmıştır. Lale Mansur, Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak Canım Babam adlı diziye geçmişti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide Müdür muavini Zehra Öğretmen rolünde oynayacaktır.