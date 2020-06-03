Müge Anlı canlı yayın Atv izle 3 Haziran Çarşamba! Hatice Özkaçak cinayetinde şoke eden mektup

Müge Anlı Atv canlı yayınında son dakika gelişmelerini paylaşıyor! hafta içi her gün saat 10.00'da atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Müge Anlı'da bugün , (3 Haziran 2020 Çarşamba) Kars'ta işlenen Hatice Özkaçak cinayeti ve Sinop'taki esrarengiz yangının detayları izleyiciyi şoke edecek! 11 yıl önce vefat eden annesinin cinayete kurban gittiğini öğrendi. Hatice Özkaçak cinayetiyle ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kardeşleri tarafından annesinin yüksek tansiyon nedeni ile öldüğü söylenen Ayşegül Özkaçak, Müge Anlı canlı yayınında öğrendikleri karşısında şoke olacak! Kars halkı 11 yıl sonra cinayetin aydınlanması için konuştu.

MÜGE ANLI CANLI YAYIN İZLE ATV 3 HAZİRAN 2020 ÇARŞAMBA - TIKLA

Müge Anlı'daki Hatice Özkaçak cinayetinde gizli tnık konuştu, herkes şoke oldu. Küçük bir köyde ardı ardına işlenen cinayetler ile Hatice Özkaçak cinayeti arasında bağlantı var mı? Kayınvalide suçladı, gelini mektupla yanıt verdi! Kenan ve Taner Özkaçak'ın kız kardeşi Gülşenin yazdığı mektup herkesi şoke edecek!

Köy evindeki kuşkulu yangın! 105 yaşında bir anneanne, genç bir anne, 4 yaşındaki bir çocuk! 3 Kişiye ne oldu? Sinop'taki korkunç yangınla ilgili soru işaretleri az sonra Müge Anlı'da!