ATV CANLI YAYIN

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (3 Haziran 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlar, ses getirmeye devam ediyor. 3 Haziran Çarşamba günü Atv canlı yayınında büyük buluşma! Elif - Hasan çifti anlattı, Türkiye Atv ekranlarına kilitlendi. 2.5 ay sonra anne - baba, kızları ve Hüseyin ile yüzleşecek! Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak! Hepsi ve daha fazlası 3 Haziran Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

Esra Erol'da canlı yayınında "Sahte evlilik yaptım" dedi, itiraflarıyla herkesi şoke etti! Yaşananların ardından Aylin'in son kararı ne olacak? Yayın bittikten sonra Tuğçe'nin hareketi herkesi şoke etti! Neşe Hanım'ın 4 yaşındaki çocuğunu kaçırdığı iddia edilen Hakan Uçar nerede? Hakan Uçar ve çocuğun başına bir şey mi geldi? 12 Mart sabahı işe gitmek için evden çıktı, bir daha haber alınamadı! Kızları Ezgi'nin Hüseyin Öztürk tarafından şantaj ve tehditle kaçırıldığını iddia eden ailenin feryadı! 'Velayeti bende olan 10 yaşındaki kızımı eski eşim ailemin evinden alarak kayıplara karıştı' diye iddia eden İbrahim Bey'in büyük şüphesi ne? Kimleri suçluyor? 26 yıllık karısı Nurcan iş arkadaşı İsmail Hotoğlu ile kaçtı! Oğlunun düğününe günler kala 9 aydır karısından hiçbir haber alamayan Ali Bey'in isyanı...