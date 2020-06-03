Lezzet Düşkünleri yarışmacıları kimler? Lezzet Düşkünleri sunucusu kim?

Lezzet Düşkünleri hafta içi her gün TV8'de yayınlanıyor ve 6.günde ise en düşük puanı alan çift eleniyor. Bugün Doğa ve Pınar yarışmacılarının mutfakta hünerlerini sergilediği Lezzet Düşkünleri'nin sunucunun kim olduğu ve yarışmacıları da en merak edilen bilgiler arasında yer alıyor. TV8'in yemek yarışması Lezzet Düşkünleri hakkındaki ayrıntıları derledik.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.
24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
Sibel Döğen Gedik/Mehmet Emre Gedik
İstanbul'da yaşanyan 36 yaşındaki Sibel Döğen Gedik, işletmeci olarak çalışmakta. Partneri ve aynı zamanda iki yıllık evli olduğu 41 yaşındaki eşi Mehmet Emre Gedik ile Lezzet Düşkünleri programında yarışacak ve Mehmet Emre Gedik de profesyonel aşçı.
Selen Özcan/Gizem Özcan
Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.
Pınar Türkyılmaz/Doğa Zeles
40 yaşında profesyonel bir aşçı olan Pınar Türkyılmaz'a çok baskın ve konuşkan bir karakter olan Doğa Zeles eşlk edecek ve Lezzet Düşkünleri2'nde başarı kovalayacak.
Gökhan Sarı/Burhan Selvi
37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.
GABRIELE SPONZA KİMDİR?
1982 yılında dünyaya gelen Gabriele Sponza'nın, annesi İngiliz asıllı Mary Ann, babası ise İtalyan asıllı Enzo Sponza'dır. Babası eğitim için yurt dışına gönderilmiş ve İzmir'de kuyumculuk yapmış, bu nedenle, Gabriele de 1982 yılında İzmir'de doğmuştur. Sponza ailesi, dünya jet sosyetesine hizmet veren bir aile markası olarak bilinmektedir.
Gabriele Sponza, Amerika Johnson Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları Bölümünden mezun olarak Fransa'da profesyonel aşçılık hayatına adım atmış; ardından Marsilya ve Tremolat bölgelerinde 3 yıldızlı restaurantlarda çalışmıştır.
Türkiye'ye dönüşünün ardından İstanbul Sarıyer Yeniköy'de yer alan Sait Halim Paşa Yalısı Clement's Restaurant'ın şefliğini üstlenen Gabriele Sponza, sonrasında The Bosphorus Gaja Restaurant ile çalışmalarını sürdürmüştür.
Günümüzde Fransız Mutfağı ve İtalyan Akdeniz Mutfağı menüleri ile Wanda isimli mekanı ile yemek severlerle buluşan Gabriele Sponza, iki sene boyunca İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü'nde ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı bilimler Yükseokulu'nda eğitmen şef olarak görev yapmıştır. Gabriele Sponza, ayrıca İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölüm Başkanıdır.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YENİ BÖLÜM FRAGMANI