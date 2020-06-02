Haftanın tüm günleri izleyicisiyle buluşan Survivor'da bu akşam heyecan doruktaydı. İlk önce Ünlüler ve Gönüllüler takımları arasında kıyasıyla bir iletişim oyunu mücadelesi verildi. Kazanan takım Ünlüler takımı oldu ve aileleriyle telefonda görüşme şansı yakaladılar. Görüşmelerin ardından Ada konseyi toplandı ve elenen isim merak konusu oldu. Dört dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımından bir isim bu akşam adaya veda ediyor. Bu ismi öğrenmek isteyen izleyiciler ise Survivor kim elendi, kim gitti sorusu hakkında araştırma yapıyor. İşte merak edilen detaylar...

SURVİVOR KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor'da şu an Ada konseyi toplandı. Gönüllüler takımından Sercan, Elif, Yunus Emre ve Aycan eleme adayı olmuştu. Elenen isim henüz belli olmadı. Acun Ilıcalı elenen ismi açıkladığında haberimizde yer alacaktır.