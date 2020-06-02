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    • Magazin
    • 02.06.2020 23:11
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    • 02.06.2020 23:11
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    'a bomba transfer! Yeni dönemde dengeler giderek değişmeye başlayacak

    Çarşamba akşamlarının en çok izlenen yapımı bu hafta 24. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölümde diziye dahil olan isim heyecanın dozunu artıracak. , 'in eşi, oğlu Bahadır'ın annesi '' karakteriyle diziye dahil oluyor. Hazal Hatun'un obaya gelmesiyle dengeler giderek başlayacak. Özellikle obada Hazal'ın gelmesiyle Zöhre Hatun büyük bir şok yaşayacak.

    Kuruluş Osman'a bomba transfer! Yeni dönemde...

    ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 3 Haziran Çarşamba saat 20.00'de ekrana gelecek 24. bölümünde heyecan dorukta olacak. Obaya Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun'un gelmesiyle birlikte dengeler değişecek. Dizide Hazal Hatun karakterini daha önce birçok diziden tanıdığımız ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu canlandıracak.

    KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

    Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.

    Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?

    YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?

    Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.

    Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar ve Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu'nun baş rolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü kazanan, Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi.

    Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı.

    Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide "Müdür Muavini Zehra Öğretmen" rolünde oynadı.

    OYNADIĞI FİLMLER

    Yüzleşme - 2019 - Zümrüt Karaca
    Kalbimdeki Deniz - 2016-2018 - Fikriye Yılmaz
    O Hayat Benim - 2014-2015 - Nuran
    Güldür Güldür - 2013 - Oya
    Bebek İşi - 2013 (Rahşan)
    Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik
    Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu)

    Ateşin Düştüğü Yer - 2012
    Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen
    Canım Babam - 2011 - Alev
    Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim
    Bahtı Kara - 2009
    Yüreğine Sor - 2009
    Deli Deli Olma - 2008
    Kirpi - 2008 - Dilarasu
    Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006

    Eve Dönüş - 2006Polis - 2006
    Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp
    Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra
    Alanya Almanya - 2005
    The İmam - 2005
    Öteki Gece - 2005
    Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal

    Meleğin Düşüşü - 2004
    Bir Aşk Hikayesi - 2004
    İki Genç Kız - 2004
    Arapsaçı - 2004
    Günahım Neydi Allahım - 2003
    Sultan Makamı - 2003
    Azad - 2002 - Göze
    Gülbeyaz - 2002 - Meryem
    İngiliz Kemal - 2001
    Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün
    Gece Martıları - 2000
    Sıcak Saatler - 1998
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