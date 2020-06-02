ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'ın 3 Haziran Çarşamba saat 20.00'de ekrana gelecek 24. bölümünde heyecan dorukta olacak. Obaya Dündar Bey'in eşi Hazal Hatun'un gelmesiyle birlikte dengeler değişecek. Dizide Hazal Hatun karakterini daha önce birçok diziden tanıdığımız ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu canlandıracak.
KURULUŞ OSMAN 24. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Osman Bey, Bala Hatun'la nikahının ardından düğün hazırlıkları yaparken, Kayı Obası'nda sürpriz gelişmeler yaşanacak. Alişar tehlikesini ortadan kaldırıp Dündar'ın gerçekleri öğrenmesini sağlayan Osman Bey; bu bölümde Kayı Obası'nda yeni bir tehlikeyle karşı karşıya kalırken, uç bölgesindeki Moğol baskısını kırmak için mücadeleye girişecek.
Osman Bey, Moğollara karşı mücadeleyi nasıl örgütleyecek? Osman Bey, Türkmen obalarından beklediği desteği alabilecek mi? Geyhatu ve Moğollar, sancak beylerinin öldürülmesine nasıl tepki verecek? Dündar tarafından Alişar'la evlendirilen Aygül'ün akıbeti ne olacak?
YEŞİM CEREN BOZOĞLU KİMDİR?
Yeşim Ceren Bozoğlu, 29 Temmuz 1974 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Oyunculuk Bölümü mezunu olan Yeşim Ceren Bozoğlu, sanat yaşamına tiyatro ile başladı.
Tarık Akan, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Mazhar Alanson, Mehmet Aslantuğ, Zuhal Olcay, Oktay Kaynarca, Mehmet Ali Alabora, Emre Kınay, Hülya Avşar ve Nejat İşler gibi her dönemin ünlü oyuncuları ile dizi ve filmlerde çalıştı. Semih Kaplanoğlu, Ömer Uğur gibi ünlü yönetmenler ile çalıştı. Sayısız kısa filmde oynadı. Geniş Aile dizisinde "Domuşuk Sevim" karakterini canlandıran Bozoğlu'nun baş rolünü oynadığı ve İpekyolu Film Festivali'nde "En İyi Film Ödülü"nü kazanan, Türkiye'de bir ilk olan doğaçlama sinema filmi "Bahtıkara" da 21 Mayıs 2010 tarihinde vizyona girdi.
Ayrıca profesyonel olarak oyunculuk koçluğu konusunda Türkiye'nin en tanınan ismi olan başarılı oyuncu, Duru Tiyatro'da Türkçe, bir başka kursta İngilizce oyunculuk dersleri veriyor. Mirkelam'ın Asuman Pansuman ve Rober Hatemo'nun Doludizgin adlı kliplerinde de oynadı.
Lale Mansur ve Halit Ergenç ile birlikte Misafir isimli bir film çekmiştir. Film henüz vizyona girmemiştir. Oyunculuk hakkındaki deneyimlerini paylaştığı "Dersimiz Oyunculuk" isimli bir kitap yazmıştır. Geniş Aile ekibinden izin alarak, Canım Babam adlı diziye geçti. O dizi bitince, TRT 1'de Elde Var Hayat adlı dizide "Müdür Muavini Zehra Öğretmen" rolünde oynadı.
OYNADIĞI FİLMLER
Yüzleşme - 2019 - Zümrüt Karaca
Kalbimdeki Deniz - 2016-2018 - Fikriye Yılmaz
O Hayat Benim - 2014-2015 - Nuran
Güldür Güldür - 2013 - Oya
Bebek İşi - 2013 (Rahşan)
Aldırma Gönül - 2013 - Petek Esrik
Elde Var Hayat: Sınav - 2012 - Müdür muavini Zehra Öğretmen (Konuk oyuncu)
Ateşin Düştüğü Yer - 2012
Elde Var Hayat - 2011 - Müdür muavini Zehra Öğretmen
Canım Babam - 2011 - Alev
Geniş Aile - 2009-2011 - Sevim
Bahtı Kara - 2009
Yüreğine Sor - 2009
Deli Deli Olma - 2008
Kirpi - 2008 - Dilarasu
Kısık Ateşte 15 Dakika - 2006
Eve Dönüş - 2006Polis - 2006
Doktorlar - 2006 - Fikret Eralp
Beşinci Boyut-Bir Annenin Zor Günleri - 2005 - Zehra
Alanya Almanya - 2005
The İmam - 2005
Öteki Gece - 2005
Avrupa Yakası - 2004 - Zuhal
Meleğin Düşüşü - 2004
Bir Aşk Hikayesi - 2004
İki Genç Kız - 2004
Arapsaçı - 2004
Günahım Neydi Allahım - 2003
Sultan Makamı - 2003
Azad - 2002 - Göze
Gülbeyaz - 2002 - Meryem
İngiliz Kemal - 2001
Yeditepe İstanbul - 2001 - Nilgün
Gece Martıları - 2000
Sıcak Saatler - 1998