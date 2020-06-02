TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kıran kırana geçen iletişim oyunu mücadelesini kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Ailelerle yapılan görüşmenin ardından Acun Ilıcalı Survivor'da yeni dönemde takımların nasıl oluşacağını anlattı. Peki, Survivor yeni takımlar nasıl olacak? Hangi yarışmacılar aynı takımda yer alacak? İşte o sorunun yanıtı...
SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK? HANGİ YARIŞMACILAR AYNI TAKIMDA YER ALACAK?
Acun Ilıcalı eleme öncesinde Ada konseyinde yeni takımlar hakkında "Survivor yarından itibaren haftalık takımlarla oynanacak. Bunun sistemini bir kez daha anlatıyorum. On yarışmacı bireysel olarak parkurda performans sergileyecek. Daha sonra en iyi dereceyi yapan dört yarışmacı, birinci ve dördüncü, ikinci ve üçüncü olarak eşleşecek. İki kaptan ortaya çıkacak. En son iki kaptan tek teke oynayacak ve kazanan seçme hakkına sahip olacak. Birinci seçme hakkı çok önemli biliyorsunuz. Bunada iki kaptanın arasındaki oyun karar verecek. Kaptanlık oyunundan sonra yarın akşam bir konsey olacak ve o konseyde iki kaptan yeni takımlarını seçecek." ifadelerini kullandı.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6 Ünlüler takımı oldu ve aileleriyle telefonda görüştüler. Yarışmacılarla aileleri arasında görüşme esnasında duygusal anlar yaşandı.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler takımı oldu.
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 8
SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 4. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Dün akşam Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesi nedeniyle Sercan, Yunus Emre, Elif ve Aycan yani tüm takım eleme adayı oldu. Bu hafta adaya veda eden isim Ünlüler takımından olacak.
29 MAYIS SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7 Ünlüler takımı oldu.
SURVİVOR AYAK TENİSİ OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ayak tenisi oyunu maçında Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Mücadeleyi genel skorda Survivor 2020 takımı 3-1 kazandı.
SURVİVOR 27 MAYIS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 27 Mayıs Takım oyunu kazanan bu hafta Ünlüler takımı oldu. Böylece Survivor 2020 27 Mayıs ödül oyununu alan ünlüler takımı köfte ve piyaz yeme hakkı kazandı.