TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Kıran kırana geçen iletişim oyunu mücadelesini kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Ailelerle yapılan görüşmenin ardından Acun Ilıcalı Survivor'da yeni dönemde takımların nasıl oluşacağını anlattı. Peki, Survivor yeni takımlar nasıl olacak? Hangi yarışmacılar aynı takımda yer alacak? İşte o sorunun yanıtı...

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR NASIL OLACAK? HANGİ YARIŞMACILAR AYNI TAKIMDA YER ALACAK?

Acun Ilıcalı eleme öncesinde Ada konseyinde yeni takımlar hakkında "Survivor yarından itibaren haftalık takımlarla oynanacak. Bunun sistemini bir kez daha anlatıyorum. On yarışmacı bireysel olarak parkurda performans sergileyecek. Daha sonra en iyi dereceyi yapan dört yarışmacı, birinci ve dördüncü, ikinci ve üçüncü olarak eşleşecek. İki kaptan ortaya çıkacak. En son iki kaptan tek teke oynayacak ve kazanan seçme hakkına sahip olacak. Birinci seçme hakkı çok önemli biliyorsunuz. Bunada iki kaptanın arasındaki oyun karar verecek. Kaptanlık oyunundan sonra yarın akşam bir konsey olacak ve o konseyde iki kaptan yeni takımlarını seçecek." ifadelerini kullandı.