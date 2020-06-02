Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı akşam saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu akşam Ünlüler takımından bir kişi adaya veda edecek. Ayrıca Evrim ve Barış Murat Yağcı arasındaki tartışmayla adada gerilim iyice artacak. Adaya kimin veda edeceği merak edilirken Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun da yanıtı çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2 Haziran Survivor'da iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. İki takım arasındaki mücadele devam ediyor. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler takımı oldu.
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 8
SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 4. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Dün akşam Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesi nedeniyle Sercan, Yunus Emre, Elif ve Aycan yani tüm takım eleme adayı oldu. Bu hafta adaya veda eden isim Ünlüler takımından olacak.
29 MAYIS SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7 Ünlüler takımı oldu.
SURVİVOR AYAK TENİSİ OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ayak tenisi oyunu maçında Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Mücadeleyi genel skorda Survivor 2020 takımı 3-1 kazandı.
SURVİVOR 27 MAYIS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 27 Mayıs Takım oyunu kazanan bu hafta ünlüler takımı oldu. Böylece Survivor 2020 27 Mayıs ödül oyununu alan ünlüler takımı köfte ve piyaz yeme hakkı kazandı.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10'a 5 oyunu kazandı.