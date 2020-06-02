Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı akşam saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Bu akşam Ünlüler takımından bir kişi adaya veda edecek. Ayrıca Evrim ve Barış Murat Yağcı arasındaki tartışmayla adada gerilim iyice artacak. Adaya kimin veda edeceği merak edilirken Survivor iletişim oyunu kim kazandı sorusunun da yanıtı çok araştırılanlar arasında yer alıyor. Peki, 2 Haziran Survivor'da iletişim oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar...

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. İki takım arasındaki mücadele devam ediyor. Kazanan takım belli olduğunda haberimizde yer alacak.