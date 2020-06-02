Nusret Gökçe geçtiğimiz günlerde yaptığı yardımlarla dikkat çekmişti. Ünlü et ustası Gökçe, bu kez de ırkçılık karşıtı videosu ile adından söz ettirdi. ABD'de iki restoranı bulunan ünlü etçi Nusret Gökçe bugün sosyla medya hesabından ırkçılık karşıtı bir video paylaştı. Bir siyahi bebeğe biberonla süt içirirken çekilmiş bir videosunu paylaşan Gökçe, fon müziği olarak ise İbrahim Tatlıses'in "Saygımız vardır" parçasını kullandı.

'Saygımız Vardır' şarkısının sözleri şöyle:

"Bir karınca yuvasını kaybetse o gece yatamam kaygımız vardır. Bir yaprak dalından sararıp düşse ezilir yüreğim duygumuz vardır. Ha kutuplarda bir eskimo genci, ha Afrika'da garip bir zenci fark etmez ne dili ne rengi. Madem ki insandır saygımız vardır. İnsanı insandan ayırmam ki...Bu bizden diyerek kayıramam ki...Sanmayın sesimi duyuramam ki İnsanız insana saygımız vardır."