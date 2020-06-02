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    • Magazin
    • 02.06.2020 18:11
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    • 02.06.2020 18:11
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    filmi konusu nedir? kimdir?

    filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Televizyon ekranlarında yayınlanan yerli ve yabancı filmler arama motorlarında araştırılıyor. Bu akşam ATV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak Doktor Strange filmi hakkında da araştırma yapılıyor. Peki, nedir? kimdir?

    Doktor Strange filmi konusu nedir? Doktor Strange oyuncuları kimdir?

    Doktor Strange oyuncuları kimdir? Doktor Strange filmi konusu nedir? Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak yabancı sinema Doktor Strange konusu ve oyuncuları merak konusu oldu. Birbirinden yıldız isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde, Marvel evreninin sevilen karakterlerinden birisi olan Doktor Strange'in hayatı ve kahramanlığa evrilme süreci anlatılıyor.

    DOKTOR STRANGE KONUSU

    Dünyaca ünlü nörocerrah Doktor Stephen Strange, geçirdiği korkunç bir araba kazasından sonra ellerini kullanamamaya başlıyor ve hayatı sonsuza dek değişiyor. Doktor Stephen Strange kısa sürede yeni sihirli güçler kuşanıyor ve şöhret ile statü dolu yaşamına geri dönmekle, her şeyi geride bırakarak var olan en güçlü sihirbaz olarak dünyayı korumak arasında seçim yapmak zorunda kalıyor.

    DOKTOR STRANGE OYUNCULARI

    Benedict Cumberbatch

    Rachel McAdams

    Tilda Swinton

    Mads Mikkelsen

    Scott Adkins
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