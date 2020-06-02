Sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam iki takım arasında iletişim oyunu mücadelesi verilecek. Dün akşam iki takım arasındaki kıran kırana geçen ödül oyunu mücadelesinde kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler takımı oldu. Bu akşam Ünlüler takımından bir kişi adaya veda edecek. Ayrıca Evrim ve Barış Murat Yağcı arasındaki tartışmayla adada gerilim iyice artacak. Peki, Survivor Barış kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?
1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.
Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Klübünde profesyonel olarak basketbol oynayan Yağcı, sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalmış ve bir dönem modellik yapmıştır.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldıktan sonra birinci seçilen Barış Murat Yağcı, yapımcıların dikkatini çekmeyi başarınca oyunculuk eğitimi de alıp ilk dizisi olan "Kocamın Ailesi" ile oyunculuk kariyerine başlamıştır. Daha sonra Kiralık Aşk dizisinde Eymen karakterini canlandıran oyuncu, yavaş yavaş tanınmaya başlayıp son olarak "Şevkat Yerimdar" dizisinde "Bora" karakterini canlandırmıştır.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler takımı oldu.
GÖNÜLLÜLER: 10
ÜNLÜLER: 8
SURVİVOR 4. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor 4. dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Dün akşam Ünlüler takımının dokunulmazlık oyununu kaybetmesi nedeniyle Sercan, Yunus Emre, Elif ve Aycan yani tüm takım eleme adayı oldu. Bu hafta adaya veda eden isim Ünlüler takımından olacak.
29 MAYIS SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7 Ünlüler takımı oldu.
SURVİVOR AYAK TENİSİ OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ayak tenisi oyunu maçında Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Mücadeleyi genel skorda Survivor 2020 takımı 3-1 kazandı.
SURVİVOR 27 MAYIS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 27 Mayıs Takım oyunu kazanan bu hafta ünlüler takımı oldu. Böylece Survivor 2020 27 Mayıs ödül oyununu alan ünlüler takımı köfte ve piyaz yeme hakkı kazandı.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10'a 5 oyunu kazandı.