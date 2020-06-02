Sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam iki takım arasında iletişim oyunu mücadelesi verilecek. Dün akşam iki takım arasındaki kıran kırana geçen ödül oyunu mücadelesinde kazanan takım 10'a 8 Gönüllüler takımı oldu. Bu akşam Ünlüler takımından bir kişi adaya veda edecek. Ayrıca Evrim ve Barış Murat Yağcı arasındaki tartışmayla adada gerilim iyice artacak. Peki, Survivor Barış kimdir? Barış Murat Yağcı kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte merak edilenler...

SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR?

1991 yılında İzmir'de doğmuştur. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Yağcı, Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir.