Esra Erol Atv izle 2 Haziran 2020 Salı! Son dakika Esra Erol gelişmeleri

Esra Erol'da canlı yayınında son dakika gelişmeleri peş peşe geliyor! 2 Haziran Salı Atv Esra Erol'da canlı yayınında Elif-Hasan Hüseyin çiftinin büyük iddiası! "11 Mart sabahı 20 yaşındaki kızımız Ezgi Dikilitaş, Hüseyin Öztürk kaçırdı" diyerek Esra Erol'a başvuran anne-babanın anlattıkları şoke edecek. "Sahte evlilik yaptım dedi" itirafları ile herkesi şoke etti. Yaşananların ardından Aylin'in son kararı ne olacak? Şaban Aylin'e ne cevap verecek? Türkiye nefesini tuttu, Tuğçe'yi annesini ve Pehlül Akbıyık'ı dinledi? Canlı yayın sonunda neler yaşandı?

ATV ESRA EROL CANLI YAYIN İZLE 2 HAZİRAN SALI - TIKLA

Esra Erol'da canlı yayınına geçtiğimiz hafta Elçin Ulu olayı ve Uğurcan Celepoğlu'nun hayat hikayesi damga vurmuştu.

"5 aylık hamile eşim Elçin, evdeki büyük tüpü de alarak bir ay önce ortadan kayboldu!" iddiasıyla atv'nin başarılı programı Esra Erol'da başvuran Mustafa Ulu'nun anlattıkları herkesi şok etti. Denizli'den programa katılan Mustafa Bey, 28 Nisan tarihinden bu yana eşine ulaşamadığını söyledi. Mustafa Bey; "Kardeşlerinin hiçbiri onunla konuşmuyor, hepsi küs. Denizli'de şüphelendiğim tek bir kişi var, Halil isminde birisi soyadını bulamadım. Bundan iki ay önce 15 gün kaybolmuştu o zaman aynı adreste bulundu. Kendi isteğimle gittim dedi ama eşime inanmıyorum. Eşim hiç okumamış, aldanarak, korkarak gitti!" dedi.

Halil Bey, "Elçin Hanım'ı ben eve kiraya girdiğinde tanıdım. Geldiğinde üstü kanlar içindeydi. Kavga ettik ağabey biz dedi. Çocuklar ağlayıp duruyordu, o yüzden acıdım. Mustafa Bey'in zoruyla eve döndü." açıklamasında bulundu. Elçin Ulu'nun ablası Hatice Hanım da yayına telefonla bağlandı ve kardeşinin Halil Bey'in yanında olabileceğini söyledi. Abla Hatice'nin kardeşim daldan dala atlıyor sözleri ise şaşkınlık yarattı.