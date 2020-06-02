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    • 02.06.2020 16:42
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    jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kim?

    Televizyon ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen programlardan birisi olan jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kim? Sevilen yarışmanın jüri üyeleri her sezon yakından takip ediliyor. Birbirinden yıldız şarkıcılar O Ses Türkiye yarışmasında jüri üyeliği yapıyor. Peki, kimler?

    O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kim?

    O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kim? Televizyonların dikkat çeken yarışma programlarından birisi olan O Ses Türkiye yarışma programının jüri kadrosunda değişiklik yaşanıyor. Programda yarışmacılar en iyi şarkılarını seslendirip yarışmayı kazanmaya çalışıyor. İşte, O Ses Türkiye jürileri hakkında merak edilenler!

    O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

    Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacak" sözlerinin ardından yarışmaya veda isim Seda Sayan oldu. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, yorulduğu için yarışmadan ayrıldığını söyledi.

    O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri ise henüz belli olmadı.

    Geçtiğimiz sezon jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan oturuyordu.

    O Ses Türkiye'nin son şampiyonu, yapılan halk oylaması sonucunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk'ın takımında yer alan Alkan Dalgakıran olmuştu.
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