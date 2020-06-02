O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kim? Televizyonların dikkat çeken yarışma programlarından birisi olan O Ses Türkiye yarışma programının jüri kadrosunda değişiklik yaşanıyor. Programda yarışmacılar en iyi şarkılarını seslendirip yarışmayı kazanmaya çalışıyor. İşte, O Ses Türkiye jürileri hakkında merak edilenler!
O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ
Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacak" sözlerinin ardından yarışmaya veda isim Seda Sayan oldu. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, yorulduğu için yarışmadan ayrıldığını söyledi.
O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri ise henüz belli olmadı.
Geçtiğimiz sezon jüri koltuğunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk ve Seda Sayan oturuyordu.
O Ses Türkiye'nin son şampiyonu, yapılan halk oylaması sonucunda Murat Boz, Hadise, Beyazıt Öztürk'ın takımında yer alan Alkan Dalgakıran olmuştu.