O Ses Türkiye jüri üyeleri kimler? O Ses Türkiye yeni jüri üyeleri kim? Televizyonların dikkat çeken yarışma programlarından birisi olan O Ses Türkiye yarışma programının jüri kadrosunda değişiklik yaşanıyor. Programda yarışmacılar en iyi şarkılarını seslendirip yarışmayı kazanmaya çalışıyor. İşte, O Ses Türkiye jürileri hakkında merak edilenler!

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

Acun Ilıcalı'nın "O Ses Türkiye'nin jürisinde değişiklik olacak" sözlerinin ardından yarışmaya veda isim Seda Sayan oldu. Dün akşam sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sayan, yorulduğu için yarışmadan ayrıldığını söyledi.