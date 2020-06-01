Hafta içi her gün saat 16.20'de milyonları Atv ekranlarına kilitleyen Esra Erol, sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. Esra Erol'da bugün, (1 Haziran 2020 Pazartesi) neler oluyor? Şaban'dan Esra Erol'a a büyük itiraf! Aylin, Şaban'a dönecek mi? Herkesi şaşırtan büyük karar! Tuğçe'yi annesini ve Pehlül Akbıyık'ı dinledi. Canlı yayın bitti, ortalık karıştı! Tuğçe'nin son hareketi herkesi şoke etti! 'Karım Gurbet çocuklarımı da alıp komşum Kamil'e kaçtı' diyen Fevzi Bey'in sözleri herkesi şoke etmişti! Fevzi isyan etti, çocuklarını istedi! Fevzi'nin karısı Gurbet, hakkındaki iddialara ne yanıt verecek? Hepsi ve daha fazlası 1 Haziran Atv Esra Erol'da canlı yayınında!

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Esra Erol, geçtiğimiz hafta Uğurcan Celepoğlu olayı ile dikkat çekmişti. Kimlikteki baba hanesinde Ali Celepoğlu yazan Uğurcan yıllarca baba hasreti çektiğini ve yurttan çıktıktan sonra da annesi tarafından çok kez fiziksel ve sözlü şiddete maruz kaldığını gözyaşları içinde anlatmıştı.

Esra Erol'da canlı yayınında 20 yıldır baba dediği Ali Celepoğlu'nun babası olmadığını öğrenen Uğurcan, ikinci şoku da annesinin itirafının ardından yaşadı. Nargüzel Celepoğlu'nun, Uğurcan'ın babası Uğur Yazar itirafının ardından yapılan ikinci DNA testi sonucu da olumsuz yanıt verince, anne Nargüzel, Esra Erol'da canlı yayınını terk etti.