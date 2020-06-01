İLKER KARAKAŞ KİMDİR?

İnstagram 7 bin 510 kişi tarafından takip edilen 21 yaşındaki İlker Karakaş İzmir'de ailesi ile birlikte yaşıyor ve şarkılara ilginç dansları ile eşlik ediyor.

Enis Arıkan'ın yaptığı dans 5 günde 2,5 milyon kez izlenmişti. Ebru Yaşar da videoyu izlemiş, sayfasından yayınlamıştı. Son olarak oyuncu ve sosyal medya fenomeni Hayrettin 'Ateşten Gömlek' dansı yaptı.

ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola sınıf arkadaşıdır.

Cips reklamı, Tadelle, Milliyet, Alaturca reklam çalışmalarında rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosu, DOT Tiyatro ve Craft Tiyatroda görev yapmasının yanı sıra dizilerde de rol almıştır.

Enis Arıkan, 2012 yılında ATV ekranlarında yayınlanan "Uçurum" adlı dizide Otistik birini canlandırdı.