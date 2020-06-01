İlker Karakaş kimdir? Dansları olay İlker Karakaş nereli yaşı kaç? Sorularının yanıtı gündemde sıkça araştırıyor. Ebru Yaşar'ın Ateşten Gömlek şarkısında düğünde dans ederken videosunu çeken ve sosyal medyada yayınlayan İlker Karakaş'ın hayatı merak konusu oldu. Sonrasında Ebru Yaşar ile bir araya gelen İlker Karakaş kaç yaşında?
İLKER KARAKAŞ KİMDİR?
İnstagram 7 bin 510 kişi tarafından takip edilen 21 yaşındaki İlker Karakaş İzmir'de ailesi ile birlikte yaşıyor ve şarkılara ilginç dansları ile eşlik ediyor.
Enis Arıkan'ın yaptığı dans 5 günde 2,5 milyon kez izlenmişti. Ebru Yaşar da videoyu izlemiş, sayfasından yayınlamıştı. Son olarak oyuncu ve sosyal medya fenomeni Hayrettin 'Ateşten Gömlek' dansı yaptı.
ENİS ARIKAN KİMDİR?
Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola sınıf arkadaşıdır.
Cips reklamı, Tadelle, Milliyet, Alaturca reklam çalışmalarında rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosu, DOT Tiyatro ve Craft Tiyatroda görev yapmasının yanı sıra dizilerde de rol almıştır.
Enis Arıkan, 2012 yılında ATV ekranlarında yayınlanan "Uçurum" adlı dizide Otistik birini canlandırdı.
Ödülleri:
2014 - 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Garaj – Craft Tiyatro
2011 - 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yerden Yüksek
Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :
2013-2014 - Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,
2014 - Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
2012 - 2013 - Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro
2011 - 2012 - Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
2008 - 2009 - Vur /Yağmala /Yeniden - DOT Tiyatro,
2007 - 2009 - Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,
2006 - 2007 - Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2006 - 2007 - Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2005 - Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2004 - Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2003 - Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,
2001 - Pilli Gelin - Seden Kızıltunç,
2000 - Kereviz Festivali - Seden Kızıltunç,
Filmleri ve Dizileri :
2014 - Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)
2014 - Cesur Hemşire (TV Dizisi)
2012 - Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)
2010 - 2011 - Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)
2010 - Aşk ve Ceza (TV Dizisi)
2009 - Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)
2008 - Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)
2007 - Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)
2004 - Kadın İsterse (TV Dizisi)
2003 - Gurbet Kadını (Fırat) (TV Dizisi)
2002 - Çekirdek Aile (TV Dizisi)
2002 - Yıldızların Altında (TV Dizisi)
2001 - Hırsız (Cem) (TV Dizisi)
1999 - Zilyoner (TV Dizisi)
1998 - Gülerken Ağladık (TV Dizisi)
1998 - Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)