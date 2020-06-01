Olanlar Oldu filmi konusu nedir? Olanlar Oldu oyuncuları kimdir?

Olanlar Oldu konusu nedir? Olanlar Oldu oyuncuları kimdir? Bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerin karşısında olacak Olanlar Oldu filmi konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Komedi türündeki filmde birbirinden kaliteli yıldız oyuncular yer alacak. Olanlar Oldu filminin çekimleri Ege Bölgesi'nde yer alan Seferihisar'ın Sığacık mahallesinde gerçekleştirildi.

OLANLAR OLDU KONUSU

Zafer kaptan, Ege kıyısında küçük bir kasabada tekne turları düzenleyerek geçimini sağlar. Zafer'in annesi Döndü Hanım'da oğlunun bir an önce evlenmesini ister, Zafer'in pek de anlaşamadığı Mehtap'ı uygun bir gelin adayı olarak düşünür. Ancak, Zafer'in hayatı, tatil için kasabaya gelen ünlü dizi oyuncusu Aslı'yla tanışıp aşık olmasıyla değişir. Fakat Aslı, Döndü'nün ideal gelin adayı krterlerine uygun değildir. Mehtap'ın babası İbrahim'in sinsi planları da Zafer ve ailesinin peşini bırakmayacaktır. Tüm bunların üstüne Aslı'nın eski sevgilisi de tatile dahil olur.