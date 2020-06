Cemal Can elendi mi? Survivor Cemal Can Cemal Can diskalifiye mi oldu?

Survivor yarışmacısı Cemal Can sakatlandı. Renkli yarışmacının sakatlanmasıyla birlikte ilk akıllara gelen soru Cemal Can Survivor'dan ayrılıyor mu oldu. Bu sezon oldukça geniş kitleye kendisini sevdiren ve şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen Cemal Can elendi mi? sorusunun yanıtı cevap bulacak. Cemal Can'ın gösterilmemesi izleyicilerin kafasında soru işaretlerine neden olurken, bu akşam detayları öğreneceğimizi belirtmek isteriz. Büyük bir ihtimal ile yarışmacı küçük bir müdahale sonrasında yarışmaya devam edecektir.