Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacısı bu senenin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Cemal Can Canseven bu akşam oynanacak olan dokunulmazlık oyunu mücadelesinde omuzundan ve kolundan sakatlanıyor. Survivor Cemal Can Canseven'in yarışma esnasında sakatlandığı ve gözyaşlarına boğulduğu görülüyor. Bu durum; Survivor Cemal Can diskalifiye mi oldu, elendi mi sorularını akıllara getirdi. Cemal Can'ın en yakın arkadaşı ünlü fenomen Danla Bilic'in de sosyal medyadan "Mutsuzum" şeklinde yaptığı paylaşım bu iddiaları oldukça güçlendirmişti. Öte yandan Cemal Can Canseven'in fragmandan ortaya çıktığı üzere ada konseyinde olmadığı görülmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
Cemal Can elendi mi? Survivor Cemal Can Cemal Can diskalifiye mi oldu?
Survivor yarışmacısı Cemal Can sakatlandı. Renkli yarışmacının sakatlanmasıyla birlikte ilk akıllara gelen soru Cemal Can Survivor'dan ayrılıyor mu oldu. Bu sezon oldukça geniş kitleye kendisini sevdiren ve şampiyonluğun en büyük adayları arasında gösterilen Cemal Can elendi mi? sorusunun yanıtı cevap bulacak. Cemal Can'ın gösterilmemesi izleyicilerin kafasında soru işaretlerine neden olurken, bu akşam detayları öğreneceğimizi belirtmek isteriz. Büyük bir ihtimal ile yarışmacı küçük bir müdahale sonrasında yarışmaya devam edecektir.
Survivor Cemal Can'ın kolunun sakatlığı ciddi mi?
Tv8 ekranlarında her bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyen Survivor'da bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümde Cemal Can parkurda sakatlık yaşıyor. İzleyiciler sevilen yarışmacının sakatlığının ve durumunun ciddi olup olmadığını merak ederken yarışmaya devam edecek mi merakla bekleniyor.
Acun Ilıcalı'nın sunumu ile ekrana gelen dokunulmazlık oyununda heyecanlı anların yaşandığı eşleşmeler dışında yaşanan sakatlık olayı herkesi çok üzüyor. Cemal Can'ın doktor müdahalesi ile kısa sürede iyileşeceği ve sakatlığının ciddi olmadığı belirtiliyor. Bildiğimiz üzere Cemal Can, şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olarak gösterilmektedir.
Survivor'da Dün Akşam Neler Yaşandı?
Survivor'da yine heyecan dolu bir konsey yaşandı. 30 mayıs Survivor Ünlüler-Gönüllüler'in 92. bölümünde ada konseyinde neler yaşandı? Ada konseyinde yapılan oylamalar sonucunda Survivor Aycan eleme adayı olarak çıktı.
SURVIVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI