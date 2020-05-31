Survivor 2020 gönüllüler takımı yarışmacısı bu senenin en dikkat çeken isimleri arasında yer alan Cemal Can Canseven bu akşam oynanacak olan dokunulmazlık oyunu mücadelesinde omuzundan ve kolundan sakatlanıyor. Survivor Cemal Can Canseven'in yarışma esnasında sakatlandığı ve gözyaşlarına boğulduğu görülüyor. Bu durum; Survivor Cemal Can diskalifiye mi oldu, elendi mi sorularını akıllara getirdi. Cemal Can'ın en yakın arkadaşı ünlü fenomen Danla Bilic'in de sosyal medyadan "Mutsuzum" şeklinde yaptığı paylaşım bu iddiaları oldukça güçlendirmişti. Öte yandan Cemal Can Canseven'in fragmandan ortaya çıktığı üzere ada konseyinde olmadığı görülmektedir. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de