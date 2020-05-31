Survivor yeni bölüm fragmanı izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Fenomen yarışmacılardan biri olan Survivor Cemal Can sakatlandı ve bu gelişme üzerine sakatlığının ne boyutta olduğu, yarışmadan elenmek zorunda kalıp kalmayacağı merak edilmeye başlandı. Gündemde sıkça Survivor Cemal Can kimdir? Sorusunun yanıtı da aranıyor. Survivor Cemal Can'ın sağlık durumuyla ilgili bilginin akşam yarışmada belli olması bekleniyor.
SURVIVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI