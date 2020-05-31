Survivor yeni bölüm fragmanı izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Fenomen yarışmacılardan biri olan Survivor Cemal Can sakatlandı ve bu gelişme üzerine sakatlığının ne boyutta olduğu, yarışmadan elenmek zorunda kalıp kalmayacağı merak edilmeye başlandı. Gündemde sıkça Survivor Cemal Can kimdir? Sorusunun yanıtı da aranıyor. Survivor Cemal Can'ın sağlık durumuyla ilgili bilginin akşam yarışmada belli olması bekleniyor.