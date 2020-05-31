Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Cemal Can Canseven'in yarışma esnasında sakatlandığı ve gözyaşlarına boğulduğu görülüyor. Bu durumda; Survivor Cemal Can diskalifiye mi oldu, elendi mi sorularını akıllara getirdi. Ekranların sevilen heyecan dolu yarışması Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda yer alan sürpriz sahneler izleyenleri ekran karşısına kilitleyecek. Gönüllüler takımı yarışmacısı Survivor Cemal Can Canseven'in yarışma esnasında sakatlandığı ve gözyaşlarına boğulduğu görülüyor. Bu durum; Survivor Cemal Can diskalifiye mi oldu, elendi mi sorularını akıllara getirdi. Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de