Kuruluş Osman'da bu hafta Alişar'ın cezasının kesildiği sahnede heyecan doruklara çıktı. Osman Bey'in Alişar'ı obaya eli kolu bağlı getirmesi ve infaz etmesi geceye damgasını vuran sahnelerden oldu. Reyting rekorları kıran "Kuruluş Osman" dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya devam ediyor. 19. bölümde Sungur Tekin'in katılması izleyicileri heyecanlandırdı. Takvim... Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan'ın Kuruluş Osman'a katılacak mısın sorusuna yanıt verdi.
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A GERİ DÖNECEK Mİ?
Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Ancak son olarak "Kuruluş Osman'a geri dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti;
"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Takvim.com.tr Sağ olsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"
Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuşmuştu.
TURGUT ALP GERİ DÖNECEK Mİ?
Cengiz Coşkun'un canlandırdığı Turgut Alp'in diziye dönmesi bekleniyor. Takvim.com.tr Çünkü tarihi kaynaklarda Osman Gazi'nin fetihleri esnasında Turgut Alp'in yer aldığı görülüyor. Ancak konu hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
İlk Osmanlı kaynaklarındaki rivayetlere göre Osman Bey'in yanında bulunmuş ve Yarhisar'ın alınmasına katılmış, ardından İnegöl'ün fethiyle görevlendirilmiştir.
Bununla birlikte ilk Osmanlı kronikleri yanında bazı Bizans kaynaklarında çeşitli askeri faaliyetleri dolayısıyla adı zikredilir. İsmindeki Alp kelimesi bir unvandır ve muhtemelen onun veya babasının Selçuklu Devleti'nin hizmetinde dirlik sahibi olduğuna işaret eder.
Kaynaklarda Turgut Alp'in şehri muhasara ederken Osman Bey'in de yardıma geldiğine değinilir. Yine İnegöl'ün fethi esnasında şehrin tekfuru Aya Nikola'nın Türkler'e karşı düşmanca hareketleri sebebiyle idam edildiği ve şehrin idaresinin Turgut Alp'e verildiği kaydedilir.
KÖSE MİHAL İLE BİRLİKTE FETİHE KATILDI
Bundan sonra Turgut Alp, Köse Mihal ile birlikte Orhan Gazi'nin yanında Atranos'un (Orhaneli) fethine katıldı. Orhan Bey'in geldiğini haber alan Atranos hâkimi hisardan çıkıp kaçarken bir kayadan düşerek öldüğünden kale kolayca ele geçirildi. (725/1325)
ENGİN ALTAN DÜZYATAN KİMDİR?
Engin Altan Düzyatan 1979 yılında İzmir'de dünyaya geldi. 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nü bitiren Sanatçı 2001 yılında İstanbul'a gelerek oyunculuk hayatına başlamıştır. Sanatçı aynı zamanda Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk Teknikleri Master Programını bitirmiştir.
Sanatçı, Bir Avuç Deniz filmindeki performansı ile 2012 yılında "Los Angeles Movie Awards"da "En İyi Erkek Oyuncu" ödülüne layık görülmüştür. Kenter Tiyatrosu ile Anna Karenina ve DOT ile Kürklü Merkür oyunlarında yer alan Sanatçı Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda Dar Ayakkabı İle Yaşamak oyununun yönetmenliğini yapmıştır. Canlı Para ve 3'te 3 adlı Tarih Yarışması programının da sunuculuğunu yapmıştır.
Yakın gelecekte tüm dünyada yaşanacak olan su sorununa dikkat çekmek isteyen Sanatçı 2014 ve 2017 yıllarında Afrika'ya giderek vahşi doğa fotoğrafları çekmiş ve bu fotoğraflardan oluşan "Sen de Tanık Ol" isimli fotoğraf sergisini 2017 yılı Kasım ayında açmıştır. Sergiden elde ettiği tüm gelir ile de Afrika'da su kuyusu ve akıllı köy projelerini hayata geçirerek bir sosyal sorumluluk projesi başlatmıştır.
ROL ALDIĞI DİZİLER
Kurşun / Orhan Atmaca / 2019
Diriliş Ertuğrul / Ertuğrul Gazi / 2014-19
Çırağan Baskını / Poldi / 2014
Cinayet / Yılmaz Seyhan / 2014
Yol Ayrımı /Gazeteci Murat / 2012-13
Son / Halil / 2012
Kapalıçarşı / Fırat Işık / 2010
Bir Bulut Olsam / Serdar Batur / 2009
Cesaretin Var mı Aşka / Tamer / 2008
Sevgili Dünürüm / Murat / 2007
Kızlar Yurdu / Özgür / 2006
Sil Baştan / Cihan / 2004
Mühürlü Güller / Engin / 2003
Koçum Benim / Orçun / 2002-04
ROL ALDIĞI FİLMLER
Engin Altan Düzyatan'ın Oynadığı Filmler
Kalbin Zamanı / Demir / 2005
New York'ta Beş Minare /Timur / 2010
Cennet / Can / 2007
Romantik Komedi / Cem / 2010
Bir Avuç Deniz / Mert / 2010
Anadolu Kartalları / Kemal / 2011
Bu Son Olsun / Sinan / 2012
Romantik Komedi 2 / Cem / 2013
Bu İşte Bir Yalnızlık Var / Mehmet / 2013
Ve Panayır Köyden Gider / Ali / 2016