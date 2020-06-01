Kuruluş Osman dizisinde heyecan tüm hızıyla sürerken dizinin hayranları Ertuğrul Bey'i canlandıran Engin Altan Düzyatan'ın ve Turgut Alp'i canlandıran Cengiz Coşkun'un Kurtuluş Osman'a katılmasını istiyor. Bu nedenle Ertuğrul Bey karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan Kuruluş Osman'a gelecek mi sorusu dizinin izleyicileri tarafından yanıt bekliyor. Engin Altan Düzyatan, Kuruluş Osman'a katılacak iddiaları sık sık gündeme gelse de ünlü oyuncunun konu hakkında önemli açıklamalar bulundu.

ENGİN ALTAN DÜZYATAN KURULUŞ OSMAN'A GERİ DÖNECEK Mİ?

Engin Altan Düzyatan'ın sosyal medya hesabından yaptığı son yaptığı paylaşım akılları karıştırdı. Ancak son olarak "Kuruluş Osman'a geri dönecek misin?" sorusuna yanıt veren Engin Altan Düzyatan şunları söylemişti;

"Orası çok severek çalıştığım, çok güzel bir işti. Biz bir işi sonlandırdık, yeni bir işe başlandı. Orada çalışan ekip arkadaşları benim arkadaşlarım. Hala aynı ekip devam ediyor. Takvim.com.tr Sağ olsunlar, görüyorum takip ediyorum, çok da beğeniyorum. Bu plan meselesi, böyle bir planla ayrılmamıştık oradan, sonuçta bu başka bir dizi aslında yeni bir dizi. Değerlendiririz bakarız, ederiz. Şu an için öyle bir durum yok. Biraz dinlenmek istiyorum"

Düzyatan, "Sevdiğimiz arkadaşlarımız, ne kadar güzel bizim yarattığımız bir işi devam ettiriyorlar, bunlar iki farklı iş, ben çok severek izliyorum. Hayırlısı olsun" şeklinde konuşmuştu.