TV 8 ekranlarının sevilen yarışma programı Survivor'da bu akşam heyecan dolu dakikalar yaşanıyor. Survivor'da dikkat çeken isimlerden birisi de Nisa Bölükbaşı. İzleyiciler yarışmanın yayınlandığı saatlerde özellikle Nisa Bölükbaşı kimdir sorusuna yanıt arıyor. Peki, Nisa Bölükbaşı kaç yaşında, nereli, boyu kaç ve ne iş yapıyor? İşte hayatı...
SURVİVOR NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?
2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğdu. Daha 3 aylıkken önce annesiyle, sonra yalnız yüzmeye başladı.
6 yaşındayken Çek Cumhuriyeti'ndeki en iyi takım için yüzmeye başladı, aynı yıl içinde de profesyonel kayak yapmaya davet edildi, ancak dağlar Prag'dan uzak olduğu için bu teklifi reddetmek zorunda kaldı.
8 yaşında profesyonel olarak tenis, single ve çiftler oynamaya başlayan Nisa, Prag Tenis Kulübü Cibulka'da 15 yıl performans sergiledi. 15 yaşındayken yüzmeyi bırakıp yüzme hocası oldu fakat yaşamak için takım sporuna ihtiyacı vardı ve bu yüzden voleybol oynamaya başladı.
Neredeyse takımın en küçüğü olarak, libero olmaya karar veren Nisa, planladığı şekilde yoluna devam ederken, 2018'de Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikincilik elde etti.
2018'de mimarlık okumaya başlayan Bölükbaşı, bu yüzden voleybolu bırakmak zorunda kaldı şimdilerde hobi olarak snowboard, bisiklet, kış ve yaz patenine devam ediyor. İnternette yer alan bilgilere göre Nisa'nın boyu 1.70'tir.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7 Ünlüler takımı oldu.
SURVİVOR AYAK TENİSİ OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor ayak tenisi oyunu maçında Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Mücadeleyi genel skorda Survivor 2020 takımı 3-1 kazandı.
SURVİVOR 27 MAYIS ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor 27 Mayıs Takım oyunu kazanan bu hafta ünlüler takımı oldu. Böylece Survivor 2020 27 Mayıs ödül oyununu alan ünlüler takımı köfte ve piyaz yeme hakkı kazandı.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10'a 5 oyunu kazandı.
SURVİVOR CANLI YAYIN REKORU NE KADAR OLDU?
Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın dünya rekoru kırdı. Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.
SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?
Eğlence dolu dakikaların yaşandığı şarkı yarışmasında Acun Ilıcalı canlı yayında sonuçları açıkladı. Kazanan isim Cemal Can oldu. Ardahan ise 2. olarak açıklandı.
Karaokede sonuncu olan isim Yunus Emre oldu. Ardından sondan ikinci Evrim, sondan üçüncü ise Sercan olarak açıklandı.