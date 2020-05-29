"Sekiz yıl gibi çok uzun bir süre farkındalığı ve idraki yok eden bir zihin karantinasına girmişler adeta. Ne babaanneleri, ne de halaları aradı çocuklarımı. Çocuklarım babalarını görmek istemiyor artık. Bu bile aslında çok acı... Ama Hazım'ın bize yaşattıkları ne insanlığa ne de vicdana sığar. Bu gerçeği çocuklarım ve ben şimdi daha iyi gördük. Yaşadığım bu zor dönem, aslında bana yakın görünen insanların ne kadar uzak, uzak olanların da ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Eski dostlarımın yardımı olmazsa inanın çok daha kötü duruma düşerdim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim."