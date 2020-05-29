Hilal Özdemir, nafaka ödemeyen ve üç yıldır çocuklarını arayıp sormayan eski eşi Hazım Körmükçü ile ilgili konuştu. geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çeken Hilal Özdemir, Körmükçü'nün iki yıl önce çocuklarıyla tüm irtibatı kestiğini, "En son geçen yaz benim zorlamam ile araya avukatımı da koyarak çocuklarıyla yüz yüze görüştü. Hazım, hareketleri ve tavırlarıyla çocuklarımdan kendini soğuttu" diyerek belirtti.
Sabah'ın haberine göre Özdemir sözlerine şöyle devam etti, "Çocuklarım artık her şeyin farkında, babalarının ilgisizliğini görüyorlar. Düşünün, dünya böyle zor bir dönemden geçerken bir kere bile 'Nasılsınız?' diye aramadı. Çocuklarım da artık onunla görüşmek istemiyor açıkçası. Ben de eskiden olsa zorlardım görüşsünler diye ama artık karışmıyorum, kendilerinin tercihi. Sanatçı olduğu için parası olmayabilir anlarım ama insan merak etmez mi ya kendi kanından, canından evlatlarını? Onurumla onlara bakmak için her şeyi yaptım, yapmaya da devam edeceğim."
"Sekiz yıl gibi çok uzun bir süre farkındalığı ve idraki yok eden bir zihin karantinasına girmişler adeta. Ne babaanneleri, ne de halaları aradı çocuklarımı. Çocuklarım babalarını görmek istemiyor artık. Bu bile aslında çok acı... Ama Hazım'ın bize yaşattıkları ne insanlığa ne de vicdana sığar. Bu gerçeği çocuklarım ve ben şimdi daha iyi gördük. Yaşadığım bu zor dönem, aslında bana yakın görünen insanların ne kadar uzak, uzak olanların da ne kadar yakın olduğunu gösterdi. Eski dostlarımın yardımı olmazsa inanın çok daha kötü duruma düşerdim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim."
Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir zor günler yaşadığını 2. Sayfa programında anlatmıştı. İşte Özdemir'in gözyaşları içerisindeki sözleri...
"Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun. Bu pandemi sürecinde çocuklarıma bakmaya çalışıyorum. Kiramı ödeyemiyorum. Bayrama erzak alarak girdim. Çocuklarımın babası ortada yok hiçbir şekilde. Bu çocuklar ağaç kabuğundan mı çıktılar? Neden aramıyor sormuyor. 5 aydır nafaka ödemiyor, ortada yok."
"Özel hayatımla gündeme gelmeyi seven bir insan değilim. Ama karşı taraftan bu saygıyı görmedim. En azından çocuklarımın nafakasını ödeseydi meşgul etmezdim sizleri."