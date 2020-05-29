SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununda ünlüler ve gönüllüler karşı karşıya geldi. Son olarak Mert'in elenmesiyle 4 kişiye düşen ünlüler takımı, bir kayıp daha vermemek için oyuna hırslı başladı. Ancak dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı 10'a 5'lik skorla rahat bir şekilde kazandı.

En çok adı yazılan yarışmacı Elif oldu. Haftanın ikinci eleme adayı olan Elif'in adı üç kere yazılmıştı.

İlk dokunulmazlığı da Gönüllüler kazanmıştı ve Ünlüler takımı en çok Yunus Emre'nin adını yazmıştı.

SURVİVOR CANLI YAYIN REKORU NE KADAR OLDU?

Survivor ekibi ve Acun Ilıcalı'nın Instagram üzerinden başlattığı canlı yayın dünya rekoru kırdı. Survivor canlı yayınına 3 milyondan fazla kişi katıldı. Böylece dünya rekoru Acun Ilıcalı ve Survivor ekibinin oldu.

SURVİVOR ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI, KİM BİRİNCİ OLDU?

Eğlence dolu dakikaların yaşandığı şarkı yarışmasında Acun Ilıcalı canlı yayında sonuçları açıkladı. Kazanan isim Cemal Can oldu. Ardahan ise 2. olarak açıklandı.

Karaokede sonuncu olan isim Yunus Emre oldu. Ardından sondan ikinci Evrim, sondan üçüncü ise Sercan olarak açıklandı.