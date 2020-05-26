Hilal Özdemir’in yardımına ünlü isim yetişti! Gözyaşları içerisinde anlatmıştı...

Levent sosyal medya hesabından;

"Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı. "Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir'i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım" dediler.

Burak-Banu!

Siz ne kadar güzelsiniz böyle ya!" mesajını paylaştı.