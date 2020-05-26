Haberler Galeri Magazin Hilal Özdemir’in yardımına ünlü isim yetişti! Gözyaşları içerisinde anlatmıştı...

Hilal Özdemir’in yardımına ünlü isim yetişti! Gözyaşları içerisinde anlatmıştı...

Hilal Özdemir, ekonomik olarak zor günler yaşadığını ifade etmişti. Oyuncu Hazım Körmükçü'den olaylı şekilde boşanan Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir, boşanmanın ardından çocuklarını bakımını tek başına üstlenmişti. Eski eşinin ödemesi gereken nafakayı ödemediğini belirten Özdemir'in gözyaşları içerisinde karantina sürecinde evini geçindiremeyecek duruma geldiğini anlatması üzerine Haluk Levent yardım eli uzattı.

26.05.2020 15:24 - Son Güncelleme: 26.05.2020 15:24
Hilal Özdemir’in yardımına ünlü isim yetişti! Gözyaşları içerisinde anlatmıştı...

Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir, '2. Sayfa' yayınında ekonomik olarak zor günler yaşadığını söylemişti. Hazım Körmükçü ile olaylı ayrılığının ardından iki çocuğuna tek başına bakan Özdemir, karantina sürecinde yaşadığı zorlukları gözyaşları içinde anlatmıştı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Hilal Özdemir’in yardımına ünlü isim yetişti! Gözyaşları içerisinde anlatmıştı...

Haluk Levent bu duruma da kayıtsız kalmadı, Hilal Özdemir'in imdadına yetişti. Güzel haberi Twitter sayfasından duyurdu.

Hilal Özdemir’in yardımına ünlü isim yetişti! Gözyaşları içerisinde anlatmıştı...

Levent sosyal medya hesabından;

"Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı. "Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir'i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım" dediler.

Burak-Banu!

Siz ne kadar güzelsiniz böyle ya!" mesajını paylaştı.

Hilal Özdemir’in yardımına ünlü isim yetişti! Gözyaşları içerisinde anlatmıştı...

Hazım Körmükçü'den olaylı bir şekilde boşanan Hilal Özdemir zor günler yaşadığını 2. Sayfa programında anlatmıştı;

Hilal Özdemir’in yardımına ünlü isim yetişti! Gözyaşları içerisinde anlatmıştı...

*Kızılay'a başvurdum, yardım geldi ama erzak 10 gün yetti. Evde hiçbir şey kalmamıştı, mahalle muhtarına başvurdum. Hayatın gerçeği bu. Sanatçı olmam rahat geçindiğim anlamına gelmiyor. Allah devletimizden razı olsun.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Bella Hadid ve Şeyma Subaşı'nın idolü Hailey Baldwin'in estetik açıklaması olay: Yüzüme asla dokunmadım!
Bella Hadid ve Şeyma Subaşı'nın idolü Hailey Baldwin'in estetik açıklaması olay: Yüzüme asla dokunmadım!