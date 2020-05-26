Hilal Özdemir’in yardımına ünlü isim yetişti! Gözyaşları içerisinde anlatmıştı...
Hilal Özdemir, ekonomik olarak zor günler yaşadığını ifade etmişti. Oyuncu Hazım Körmükçü'den olaylı şekilde boşanan Türk Halk Müziği sanatçısı Hilal Özdemir, boşanmanın ardından çocuklarını bakımını tek başına üstlenmişti. Eski eşinin ödemesi gereken nafakayı ödemediğini belirten Özdemir'in gözyaşları içerisinde karantina sürecinde evini geçindiremeyecek duruma geldiğini anlatması üzerine Haluk Levent yardım eli uzattı.
26.05.2020 15:24
- Son Güncelleme: 26.05.2020 15:24
Levent sosyal medya hesabından;
"Ve sanatçı dostumuzun toplam 25 bin TL'lik ihtiyaçlarının tamamını Burak-Banu çifti karşıladı. "Herkes sıkıntıya düşebilir. Bizler Hilal Özdemir'i çok seviyoruz. Şu günler zor günler dayanışma lazım" dediler.
Burak-Banu!
Siz ne kadar güzelsiniz böyle ya!" mesajını paylaştı.
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