Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen ayak tenisi maçı mücadelesi verildi. Kıran kırana mücadele edilen maçta Acun Medya ve Survivor 2020 takımı karşı karşıya geldi. İki takım arasındaki maçı kimin kazandığı belli oldu. Peki, Survivor ayak tenisi oyunu kim kazandı? 28 Mayıs Survivor ayak tenisi maçını hangi takım kazandı? İşte o sorunun yanıtı...

SURVİVOR AYAK TENİSİ OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor ayak tenisi oyunu maçında Acun Medya ve Survivor 2020 takımı arasında heyecan dolu dakikalar yaşandı. Mücadeleyi genel skorda Survivor 2020 takımı 3-1 kazandı.