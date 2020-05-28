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    • Magazin
    • 28.05.2020 Gazete
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    ve ekonomik anlamda zor durumda! ’tan para istediler

    Harry ve Kraliyet Ailesi’ni bıraktıktan sonra ekonomik olarak zor günler geçirmeye başladı. Harry, babası ’tan 4 milyon sterlin istedi.

    Baba para ver

    İngiliz Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bıraktıktan sonra bebekleri Archie'yi de alarak Los Angeles'a taşınan ve yeni hayatlarına başlayan Harry ile Meghan Markle'ın, hem güvenlik masfarlarını hem de Fragmore Kır Evi'nin tadilatını karşılamak için Prens Charles'tan finansal olarak yardım istemek zorunda kaldığı önü sürüldü.

    Çifte yakın bir kaynağın aktardığına göre, Harry son ana kadar devletin sağladığı güvenlikten yararlanmaya devam edebileceğini düşünüyordu.

    Ancak dengelerin değişmesi sonrası Harry, yıllık 4 milyon sterlini (yaklaşık 33 milyon TL) bulduğu tahmin edilen güvenlik masrafı için babası Prens Charles'tan para istemek zorunda kaldı.
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