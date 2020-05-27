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Meghan Markle ve Prens Harry'nin bağımsızlığı yalan oldu! Prens Charles'tan para istediler

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Şu sıralar Kraliyet'e dair pek çok merak edileni su yüzüne çıkaracakları kitaplarının yayımlanmasını bekleyen Meghan Markle ve Prens Harry'e ekonomik şoklar peş peşe geliyor. Önce İngiltere halkının Fragmore Kır Evi'ni yenilemek için kullandıkları meblağı geri istemeleri sonrası, şimdi de güvenlik masrafları konusunda büyük bir şok yaşadılar. Prens Harry bakın çareyi ne yapmakta buldu.

27.05.2020 06:55 - Son Güncelleme: 27.05.2020 07:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





