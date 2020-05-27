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Meghan Markle ve Prens Harry'nin bağımsızlığı yalan oldu! Prens Charles'tan para istediler

Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Şu sıralar Kraliyet'e dair pek çok merak edileni su yüzüne çıkaracakları kitaplarının yayımlanmasını bekleyen Meghan Markle ve Prens Harry'e ekonomik şoklar peş peşe geliyor. Önce İngiltere halkının Fragmore Kır Evi'ni yenilemek için kullandıkları meblağı geri istemeleri sonrası, şimdi de güvenlik masrafları konusunda büyük bir şok yaşadılar. Prens Harry bakın çareyi ne yapmakta buldu.

27.05.2020 06:55 - Son Güncelleme: 27.05.2020 07:18
Meghan Markle ve Prens Harry'nin bağımsızlığı yalan oldu! Prens Charles'tan para istediler

İngiltere Prensi Harry ile eski oyuncu yeni Düşes Meghan Markle, bu yılın başlarında Kraliyet Ailesi'nden ayrıldıklarını açıkladıkları andan itibaren kendi paralarını kazanmaya odaklandı. Ancak işler bekledikleri gibi gitmiyor. Çünkü ekonomik şoklar peş peşe yaşanmaya başladı bile.

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Meghan Markle ve Prens Harry'nin bağımsızlığı yalan oldu! Prens Charles'tan para istediler

Prens Harry ve Meghan Markle'ın Fragmore Kır Evi'nin tadilat masraflarını karşılamak için Prens Charles'tan finansal olarak yardım istemek zorunda kaldığı aktarıldı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bağımsızlığı yalan oldu! Prens Charles'tan para istediler

Çift aradan geçen bir yılın ardından, İngiltere'den ayrılmadan önce 2.4 milyon dolar masraf yaptıkları evin parasını ödemeye başladı…

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bağımsızlığı yalan oldu! Prens Charles'tan para istediler

Kraliyetten ayrılma kararını açıklamadan sadece aylar önce çift evleri için 2,4 milyon sterlin (yaklaşık 20 milyon TL) harcamıştı. Öte yandan çiftin Kraliçe Elizabeth'e de mülkün kirasını ödeyecekleri doğrulandı.

Meghan Markle ve Prens Harry'nin bağımsızlığı yalan oldu! Prens Charles'tan para istediler

Daily Mail'ın haberine göre; Prens Harry ve Meghan Markle'ın ayrıca kendi güvenlik masraflarını sağlamaları gerektiğini dair haberlere de hazırlıksız yakalandıkları belirtildi.

Prens Harry'nin sonrasında eşi ve oğluyla taşındışı Los Angeles'ta yıllık 4 milyon sterlini (yaklaşık 33 milyon TL) bulduğu düşünülen güvenlik masrafı için babası Prens Charles'tan finansal destek istemek zorunda kaldığı ifade edildi.

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