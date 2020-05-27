Meghan Markle ve Prens Harry'nin bağımsızlığı yalan oldu! Prens Charles'tan para istediler
Sussex Dükü Prens Harry ve eşi düşes Meghan İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladıkları günden bu yana attıkları her adım dikkat çekiyor. Şu sıralar Kraliyet'e dair pek çok merak edileni su yüzüne çıkaracakları kitaplarının yayımlanmasını bekleyen Meghan Markle ve Prens Harry'e ekonomik şoklar peş peşe geliyor. Önce İngiltere halkının Fragmore Kır Evi'ni yenilemek için kullandıkları meblağı geri istemeleri sonrası, şimdi de güvenlik masrafları konusunda büyük bir şok yaşadılar. Prens Harry bakın çareyi ne yapmakta buldu.
Daily Mail'ın haberine göre; Prens Harry ve Meghan Markle'ın ayrıca kendi güvenlik masraflarını sağlamaları gerektiğini dair haberlere de hazırlıksız yakalandıkları belirtildi.
Prens Harry'nin sonrasında eşi ve oğluyla taşındışı Los Angeles'ta yıllık 4 milyon sterlini (yaklaşık 33 milyon TL) bulduğu düşünülen güvenlik masrafı için babası Prens Charles'tan finansal destek istemek zorunda kaldığı ifade edildi.