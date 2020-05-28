Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyet'inde salgın nedeniyle mahsur kalan Acun Ilıcalı, dün akşam hakkında merak edilen sorulara yanıt vermek için Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan canlı yayına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı, salgın nedeniyle annesinin yanına gidemediği için Dominik'te olan kızı Melisa'dan bahsederken Şeyma Subaşı'na da övgü yağdırdı. Ilıcalı'ya Twitter üzerinden "Hayattaki en büyük pişmanlığı ya da keşkesi nedir?" sorusu yöneltildi. Ilıcalı ise hayattaki en büyük pişmanlığını itiraf etti.

Şeyma'nın bu uzak kaldıkları süreci güzel yönettiğini söyleyen Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bu süreci Melisa ile geçiriyoruz ama benim 3 kızım da Türkiye'de. Melisa ile baş başa kalıp onun keyfini çıkarmak bambaşka. Zaman bizim için çok önemli ama biz o zamanı bulamıyorduk. Neredeyse 3 aydır Melisa'yla birlikteyiz ve iyi anlaştık. Bir annenin kızından ayrı kalması çok zor bir süreç. Burada Şeyma çok anlayışlı davrandı, beraber aldığımız bir karardı. Melisa burada daha mutlu olacaktı. Bütün evlatlarım değerli ama Melisa daha küçük olduğu için daha bir özen istiyor."