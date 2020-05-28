Survivor 2020'nin çekimleri için gittiği Dominik Cumhuriyet'inde salgın nedeniyle mahsur kalan Acun Ilıcalı, dün akşam hakkında merak edilen sorulara yanıt vermek için Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalında yayınlanan canlı yayına konuk oldu. Samimi açıklamalarda bulunan Ilıcalı, salgın nedeniyle annesinin yanına gidemediği için Dominik'te olan kızı Melisa'dan bahsederken Şeyma Subaşı'na da övgü yağdırdı. Ilıcalı'ya Twitter üzerinden "Hayattaki en büyük pişmanlığı ya da keşkesi nedir?" sorusu yöneltildi. Ilıcalı ise hayattaki en büyük pişmanlığını itiraf etti.
Şeyma'nın bu uzak kaldıkları süreci güzel yönettiğini söyleyen Ilıcalı, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu süreci Melisa ile geçiriyoruz ama benim 3 kızım da Türkiye'de. Melisa ile baş başa kalıp onun keyfini çıkarmak bambaşka. Zaman bizim için çok önemli ama biz o zamanı bulamıyorduk. Neredeyse 3 aydır Melisa'yla birlikteyiz ve iyi anlaştık. Bir annenin kızından ayrı kalması çok zor bir süreç. Burada Şeyma çok anlayışlı davrandı, beraber aldığımız bir karardı. Melisa burada daha mutlu olacaktı. Bütün evlatlarım değerli ama Melisa daha küçük olduğu için daha bir özen istiyor."
"ŞEYMA ÇOK İYİ BİR ANNE"
"Melisa'nın bu enerjisini ve neşesini Şeyma'dan aldığını düşünüyorum. Şeyma'nın çok iyi bir anne; çocuğuna bağlı, tutkulu olduğunu düşünüyorum. Her dakika FaceTime'dan bağlanarak konuşuyorlar. Biz ayrılmış olabiliriz ama burada mühim olan o çocuğun geleceği ve mutluluğu. İkimizde bu özeni gösteriyoruz. O konuda da Şeyma'nın hakkını hiç yemem. Melisa'ya olan ilgisi ve verdiği enerji Melisa üzerinde olumlu bir etki yarattı. Bence mutlu bir evlat yetiştiriyoruz. İkimizinde bu konuda çabası büyük."
ŞEYMA YAZIP SİLMİŞTİ!
Geçtiğimiz günlerde Şeyma Subaşı bir paylaşım yapmış ve "Melisa ile ilgili güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Evet; babasının (ailemin ve arkadaşlarımın) her zaman bana söylediği gibi 'kızımız Melisa'yı çok güzel yetiştirdin Şeyma..." notunu yazmıştı. Bu notun kısa sürede silinmesi ise gündem olmuştu.
Cüneyt Özdemir'in YouTube kanalındaki soruları yanıtlayan Acun Ilıcalı, "Hayattaki en büyük pişmanlığı ya da keşkesi nedir?" sorusuna işte böyle yanıt verdi...
'EN BÜYÜK PİŞMANLIĞIM...'
Bu sorunun ardından duraksayan başarılı televizyoncu, "Hayatımdaki en büyük pişmanlığım, ailem Bodrum'a giderken trafik kazası geçirdi. İki araba gidiyorduk, babam kendi arabasıyla yola çıktı. O gün arabayı ben kullanmak isterdim. Normalde arabayı hep ben kullanırdım, onları önden yollamak en büyük pişmanlığımdır. Keşke, o arabayı ben kullansaydım" dedi.
Özdemir de bu sözlerin ardından "Bir kez daha başın sağ olsun" dedi.
1990 yılında olan kazayı Ilıcalı, daha önce şu sözlerle anlatmıştı: Kızım Banu da onların yanındaydı. Babam sakin sakin konvoyu sollarken, bir anda karşısına 180'le gelen bir araç çıkmış ve kafa kafaya çarpışmışlar. Annemle babam orada rahmetli olmuş. Kızım ise kurtulmuş. Sadece vücudunda 18 kırık vardı. Hepsi de iyileşebilecek kırıklardı, nitekim 4 ay sonra da eski sağlığına kavuşmuştu. Bu dünyada, bundan daha büyük bir acı olamaz herhalde. Öyle bir acıydı ki, kızımın yaşamasına sevinememiştim bile. Banu'nun o kazadan sağ çıkması gerçekten mucizeydi.
Ilıcalı, Anneler Günü'nde de annesiyle çekilmiş fotoğrafını paylaşmış ve "Yokluğuna hiç alışamadım, hiç alışamayacağım" notunu düşmüştü.