Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'nın yorum yazdığını görünce... 'Vurur yüze ifadesi...'
Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'dan dünyaya gelen kızı Melisa ile şu sıralar Dominik'te... Survivor çekimleri için Dominik'te olan Ilıcalı, sık sık canlı yayın yaparak kendisine gelen soruları yanıtlıyor. Geçtiğimiz gün Instagram hesabından yaptığı yayın ile Survivor'a dair soruları yanıtlayan ve merak edilenleri anlatan Acun Ilıcalı, canlı yayına katılan eski eşi Şeyma Subaşı'nı görünce verdiği tepkiyle gündeme bomba gibi düştü. Canlı yayında kızının adını yazıp kalp emojileri paylaşan Şeyma Subaşı'nı gören Acun Ilıcalı'nın yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı. O anlar sosyal medyada 'Vurur yüze ifadesi, Şeyma'yı ne kadar çok seviyorsun öyle bir tanesi' şeklinde ti'ye alındı.
'KIZIMI GÖRMEK İSTİYORUM'
Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün ağladığı bir fotoğrafı paylaşmış ve "Çok mutsuzum, depresyondayım, kızımı görmek istiyorum. Nelerin üstesinden geldim ama bunda elim kolum bağlı. Lanet olsun sana corona." notunu düşmüştü. Korona günlerini İtalyan sevgilisi Guido ile geçiren ve kızından ayrı düşen Subaşı "Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil. Yaklaşık bir aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğim bilmiyorum. Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın' diyerek duygularını uzun bir yazıda anlatmıştı.