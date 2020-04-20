Acun Ilıcalı canlı yayında Şeyma Subaşı'nın yorum yazdığını görünce... 'Vurur yüze ifadesi...'

'KIZIMI GÖRMEK İSTİYORUM'

Şeyma Subaşı geçtiğimiz gün ağladığı bir fotoğrafı paylaşmış ve "Çok mutsuzum, depresyondayım, kızımı görmek istiyorum. Nelerin üstesinden geldim ama bunda elim kolum bağlı. Lanet olsun sana corona." notunu düşmüştü. Korona günlerini İtalyan sevgilisi Guido ile geçiren ve kızından ayrı düşen Subaşı "Bu öyle 10 gün tatile gidip geldim gibi bir şey değil. Yaklaşık bir aydır kızımı göremiyorum ve ne zaman göreceğim bilmiyorum. Allah kimseyi evladından böyle ayrı bırakmasın' diyerek duygularını uzun bir yazıda anlatmıştı.