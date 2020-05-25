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Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya TikTok videosu ile olay oldu! 'Şeyma'nın 8 yaş küçüğü'

Acun Ilıcalı Survivor çekimleri için uzun bir süredir Dominik'te. Geçtiğimiz haftalarda sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Acun Ilıcalı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisi ile gündeme geldi. Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya, TikTok videosu ile dikkat çekti. Dans videosu ile Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı'na benzetilen Ayça Çağla Altunkaya'ya sosyal medyada, 'Şeyma'nın küçük versiyonu' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Acun Ilıcalı'nın sevgilisinden çok konuşulan dans videosu...

25.05.2020 11:42 - Son Güncelleme: 25.05.2020 12:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





