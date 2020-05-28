Kuruluş Osman dün akşam yine bomba gibi bir bölümle izleyici karşısına çıktı. ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Son bölümde Alişar, Dündar ve Bahadır, Söğüt'te Gündüz Bey, Bamsı Bey ve Kayı Alpleri ile karşı karşıya geldi. Balgay ve Osman Bey arasında Geyhatu'yu devirmek için yeni bir ittifak yapıldı. Bölümün ardından heyecanla beklenen Kuruluş Osman 24. bölüm fragmanı yayınlandı.

Fragmana Osman Bey'in "Kefere beldelerine diktiğimiz sancakları evlatlarımızda daha da öteye götüreceğiz. Bala Hatun'un yetiştirdiği hatunlarla, Osman Bey'in erleriyle tuğlarımız dört bir yeri saracak. Gün gelecek otağımız evlatlarımızın sesiyle dolacak. O vakit birleşen Türk obalarının kutlu devleti kurulacak. Adalet ve hürriyet nizamının namı ta ötelerden duyulacak." sözleri damgasını vurdu.

"ZALİMLERİ AFFETMEK MAZLUMLARA ZULMETTİR!"

Bala Hatun'la evlenen ve Şeyh Edebalı'nın desteğini alan Osman Bey gazayı başlatarak Alpleri ile birlikte harekete geçerken, Moğolların uçtaki temsilcisi Alişar Bey'i ve onunla ittifak yapan Dündar Bey'i hedefine koydu. Osman Bey, Alişar, Dündar ve Bahadır'ı Kayı Obası'na getirir. Dündar ve Alişar'ı ele geçiren Osman Bey, Moğollara karşı nasıl bir plan kuracak? Alişar, Dündar ve Bahadır'ın akıbeti ne olacak? Osman Bey'in, Bala Hatun'la evlenmesi Kayı Obası'nda nasıl karşılanacak? Zöhre ve Aygül, Osman'ın hamlesi karşısında ne yapacak? Takvim, Geyhatu ve Moğollar, uç beyleri Alişar'ın yakalanmasına nasıl yanıt verecek?