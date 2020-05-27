SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?



Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10'a 5 oyunu kazandı.



SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?



Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10-6 mücadeleyi kazanan takım oldu.



GÖNÜLLÜLER: 10

ÜNLÜLER: 6



İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?



Yapılan oylama neticesinde ikinci eleme adayı Yunus Emre, Sercan ve Aycan'ın ada konseyinde adını yazdığı Elif oldu.



İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?



Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.