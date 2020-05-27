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    • Magazin
    • 27.05.2020 09:38
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    • 27.05.2020 09:38
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    ? 2020’de büyük parti heyecanı!

    TV8 ekranlarının heyecanla takip edilen 2020 yarışması bayram konseptiyle izleyicilere harika 3 gün yaşattı. Dün akşam oynanan Survivor iletişim ödülü oyununda hem ünlüler hem de gönüllüler takımı yarışmacıları kıyasıya mücadele verdi. Aycan’ın atışlarda başarılı olamaması moralinin bozulmasına neden oldu, arkadaşlarının desteği ile sakinleşti. Peki Survivor iletişim ödülü oyununu hangi takım kazandı? Survivor 2020’deki büyük parti nasıldı? İşte 26 Mayıs Survivor son bölümde yaşananlar…

    Survivor ödül ödülünü hangi takım kazandı?

    Survivor 2020'de her Salı eleme olurken bu hafta bayram dolayısıyla eleme olmadı. Survivor iletişim oyununu oynayan yarışmacılar ardından büyük partinin keyfini çıkardı. Peki Survivor dokunulmazlığı hangi takım almıştı, eleme adayları kimler olmuştu? Survivor yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İletişim ödülünü kazanan takım duygusal anlar yaşadı. İşte Survivor eleme adayları ve yeni bölümde yaşanacaklar...

    SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasında kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10'a 5 oyunu kazandı.

    SURVİVOR 2. DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

    Survivor dokunulmazlık oyunu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Kıran kırana süren mücadele sonucunda Gönüllüler takımı 10-6 mücadeleyi kazanan takım oldu.

    GÖNÜLLÜLER: 10
    ÜNLÜLER: 6

    İKİNCİ ELEME ADAYI KİM OLDU?

    Yapılan oylama neticesinde ikinci eleme adayı Yunus Emre, Sercan ve Aycan'ın ada konseyinde adını yazdığı Elif oldu.

    İLK DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

    Dün akşam iki takım arasında son derece heyecanlı geçen dokunulmazlık oyununu Gönüllüler takımı kazandı. Sembolü ise Gönüllüler takımından Evrim aldı. Ada konseyinin ardından ilk eleme adayı Yunus Emre oldu.

    SUVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
    Haberler Magazin Survivor ödül ödülünü hangi takım kazandı? Survivor 2020’de büyük parti heyecanı!
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