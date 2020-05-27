'PARA YEĞENİM İÇİN'

Sabah'ın haberine göre; sekiz saatlik bir konuşma gerçekleştiren Korel kardeşler bugüne kadar içlerinde biriktirdikleri ne varsa konuşmuşlar. İşte "O da, ben de bu gerilimden dolayı zor günler geçirdik" diyen Zeynep Korel'in sözleri...

"Geçen sürede çok yoruldum, kalbim çok kırıldı. Ama insan bir süre sonra her şeye rağmen ailenin özlemini hep kalbinde taşıyor. Bergüzar'la konuşunca bunu daha iyi hissettim. Et tırnaktan ayrılmıyormuş. Bergüzar'a ve anneme çok kızgındım çünkü benim hakkımda çıkan yalan- yanlış haberlere karşı hiçbir şey söylememişlerdi. Biliyorsunuz, size de kaç kere söylemiştim, 'Bergüzar benim şahsıma hiçbir zaman para göndermedi' diye. Basında sanki bana para gönderiyormuş, beni sırtında taşıyormuş gibi bir algı oluşmuştu. En çok da buna içerlemiştim. Konuşmamızda Bergüzar bana şunları söyledi: 'Abla, seninle ilgili haberleri görünce çok üzüldüm. Ruh halimden yararlanıp, bu durumu kullanmaya çalışanlar oldu. Şoke olmuştum ve hamilelik hassasiyetimle bu süreci sessizce izledim. Bana kimse 'Ablana neden para gönderiyorsun?' diye sormadı. Ben de 'Yeğenime gönderdim' diye açıklama yapmadım. Böyle olunca da olay sarpa sardı. Ben asla basından hiç kimseye 'Ablama para gönderiyorum, ona ben bakıyorum' gibi bir cümle söylemedim. Böyle bir şey doğru değil. Bazı art niyetliler bunu basına böyle yansıttı. Ben senin şahsına hiçbir zaman para göndermedim. Yeğenim için para gönderdim. O da teyze olarak benim görevim. Çok da önemli bir tutar da değil."