Zeynep Korel'in 2019 yılında yaptığı açıklamalar, günlerce konuşmuştu. Korel kardeşler arasındaki gerilim üzerine pek çok şey yazıldı, çizildi. Ancak kardeşler arasında uzun zamandır devam eden gerilim son buldu. İşte Zeynep Korel ve Bergüzar Korel arasındaki husumeti bitiren telefon görüşmesi...
'PARA YEĞENİM İÇİN'
Sabah'ın haberine göre; sekiz saatlik bir konuşma gerçekleştiren Korel kardeşler bugüne kadar içlerinde biriktirdikleri ne varsa konuşmuşlar. İşte "O da, ben de bu gerilimden dolayı zor günler geçirdik" diyen Zeynep Korel'in sözleri...
"Geçen sürede çok yoruldum, kalbim çok kırıldı. Ama insan bir süre sonra her şeye rağmen ailenin özlemini hep kalbinde taşıyor. Bergüzar'la konuşunca bunu daha iyi hissettim. Et tırnaktan ayrılmıyormuş. Bergüzar'a ve anneme çok kızgındım çünkü benim hakkımda çıkan yalan- yanlış haberlere karşı hiçbir şey söylememişlerdi. Biliyorsunuz, size de kaç kere söylemiştim, 'Bergüzar benim şahsıma hiçbir zaman para göndermedi' diye. Basında sanki bana para gönderiyormuş, beni sırtında taşıyormuş gibi bir algı oluşmuştu. En çok da buna içerlemiştim. Konuşmamızda Bergüzar bana şunları söyledi: 'Abla, seninle ilgili haberleri görünce çok üzüldüm. Ruh halimden yararlanıp, bu durumu kullanmaya çalışanlar oldu. Şoke olmuştum ve hamilelik hassasiyetimle bu süreci sessizce izledim. Bana kimse 'Ablana neden para gönderiyorsun?' diye sormadı. Ben de 'Yeğenime gönderdim' diye açıklama yapmadım. Böyle olunca da olay sarpa sardı. Ben asla basından hiç kimseye 'Ablama para gönderiyorum, ona ben bakıyorum' gibi bir cümle söylemedim. Böyle bir şey doğru değil. Bazı art niyetliler bunu basına böyle yansıttı. Ben senin şahsına hiçbir zaman para göndermedim. Yeğenim için para gönderdim. O da teyze olarak benim görevim. Çok da önemli bir tutar da değil."
'YAŞANANLAR YÜZÜNDEN ANNEM HASTA OLMUŞ'
Zeynep Korel, "Annenizle irtibata geçtiniz mi?" sorusunu bakın nasıl cevapladı:
"Evet. Uzun zamandır görüşmüyorduk biliyorsunuz. Bergüzar telefonda 'Anneme en çok ona Hülya Hanım demen dokunmuş. Çok üzülmüş, içerlemiş yaşananlara. Hastalandı bu yaşadıklarımızdan sonra' dedi. Bergüzar'ın böyle söylemesi beni de bir iç muhasebeye soktu. Annem 70 yaşına geliyor, onunla da aramızdaki kırgınlığı bitirmek istedim." Annesine bir e-mail yazdığını söyleyen Korel, şöyle devam etti: "Şimdi iletişim içindeyiz. Bergüzar ile de konuşmaya başladık. Miras davasından da vazgeçtim. Umarım bu son yaşadığımız gerilim olur. Ben artık işimde gücümde olmak ve tüm bu gerilimlerden uzak durmak istiyorum."
'ABLA GEÇMİŞİ BİR KENARA BIRAKALIM'
"Tuba Hanım sizi tenzih ediyorum ama kardeşimle aramı daha da bozmak için çaba sarf eden insanlar oldu" diyen Zeynep Korel, sözlerine şöyle devam etti: "Kardeşimin böyle söylemesi açıkçası bana zeytin dalı uzatması demek. Benim için bu konu bir onur mücadelesiydi. Bunu söylemesi yeterli oldu benim için. Bir de Bergüzar yeni anne oldu, küslüğümüzü uzatarak onun daha da kötü etkilemesini istemedim. Aileye katılan yeğenim için de bu küskünlüğü uzatmak istemedim açıkçası. Bergüzar bana 'Abla artık geçmişi bir kenara bırakalım, bak annem de bu olanlardan çok etkilendi. Ben de çok zor günler geçirdim' dedi. Ben de ona hak verdim. Neticede aynı kanı taşıyoruz, aramızda ne geçmiş olursa olsun Bergüzar'ın bana uzattığı bu dalı geri çeviremezdim. Yine söyleyeyim; et tırnaktan ayrılmıyormuş, o tırnağı sökmek istediğin zaman da kanıyorsun. Acı çekiyor iki taraf da."